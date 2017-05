Thomas blijft net uit greep van peloton, Debusschere blijft leider in Vierdaagse van Duinkerke

De Fransman Benjamin Thomas (Armée de Terre) heeft donderdag de derde etappe in de Vierdaagse van Duinkerke gewonnen. Na 152,5 kilometer tussen Beauvais en Amiens bleef Thomas net uit de greep van een spurtend peloton. De Italiaan Niccolo Bonifazio (Bahrein-Merida) en de Fransman Arnaud Démare (FDJ) vervolledigden de top drie. In het klassement behoudt Jens Debusschere (Lotto Soudal), die in de buik van het peloton eindigde, de leiding.