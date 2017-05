Borstvoedende poppen moeten taboe doorbreken

Borstvoeding geven in het openbaar: anno 2017 is het voor velen nog steeds moeilijk te aanvaarden. Een winkelcentrum in het Colombiaanse hoofdstad Bogota wil komaf maken met het stigma en introduceert daarom paspoppen die ‘borstvoeding geven’ aan een kleinere paspop.

Volgens de Amerikaanse online krant The Huffington Post heeft Centro Mayor, een van de grootste winkelcentra van de stad, de mannequinpoppen geïnstalleerd om de attitude van klanten tegenover borstvoeding te veranderen. Het initiatief komt van Amigos de la Lactancia, letterlijk vertaald vrienden van de borstvoeding. De organisatie zet zich in voor vrouwen die ooit al publiekelijk aan de schandpaal werden genageld omdat ze hun kind borstvoeding gaven in het openbaar.

Een bericht gedeeld door sandraposa (@sandraposa) op 10 Apr 2017 om 6:56 PDT

Een bericht gedeeld door Vanessa Revelo Acosta (@vanessa.revelo) op 29 Apr 2017 om 12:50 PDT



Tijdschrift Cosmopolitan noemt deze kleine actie een stap in de goede richting om borstvoeding te normaliseren. 'Wie aanstoot neemt aan vrouwen die hun baby de borst geven, is niet in staat om een boezem los te koppelen van het seksuele aspect. En dat terwijl borsten initieel dienen om een kind te voeden', staat er te lezen.



Een bericht gedeeld door ??Dra. Laymel Nuñez Sanchez?? (@preguntasalpediatra) op 2 Mei 2017 om 1:37 PDT