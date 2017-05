Zal het onderzoek van de FBI naar de Russische inmenging stilvallen, nu Trump de FBI-directeur Comey ontslagen heeft? Dat is niet zeker. Veel hangt af van zijn opvolger.

Trump heeft de argwaan opgewekt dat het ontslag van Comey te maken heeft met het Rusland-onderzoek. De FBI moet achterhalen of leden van de Trump-campagne contact hadden met Rusland, en of ze hebben samengewerkt om de verkiezingsresultaten te beïnvloeden. De man die Trump zijn baan kon kosten, zit dus niet meer op post.

De officiële reden voor het ontslag is de geloofwaardigheid van Comey. Die heeft hij volgens Trump verspeeld in zijn onderzoek naar Hillary Clintons privé-emailserver. Die reden roept nog meer vragen op, want eerder prees Trump Comey net voor zijn aanpak van dat onderzoek. Hij noemde hem ‘een man met lef’. Het ontslag komt een week nadat Comey aanzienlijk meer middelen vroeg om het onderzoek naar de Russische inmenging te voeren. Kwam de FBI-directeur te dicht bij de waarheid?

Opvolger

De vraag blijft nu: wordt het onderzoek stopgezet? Dat hangt af van de opvolger van Comey. Zolang er geen nieuwe directeur is, blijft het onderzoek lopen. De directeur van de FBI wordt aangesteld door de president. Het Congres kan een benoeming niet tegenhouden, maar de kandidaat zal flink worden onderzocht. Als blijkt dat Trump een vertrouweling aanstelt, zullen de Congresleden de kandidaat nog extra op de rooster leggen.

De Democraten eisen wel dat het onderzoek ondertussen door een onafhankelijke aanklager wordt gevoerd.

Verder onderzoek

FBI is niet de enige organisatie die een onderzoek voert naar de inmenging. De onderzoekscommissie van de Amerikaanse Senaat vraagt niet langer informatie om haar onderzoek te voeren. Ze eist ze via dagvaardingen.

De Senaat is overgegaan tot een dagvaarding van voormalige veiligheidsadviseur Mike Flynn. Hij moet documenten overmaken in het kader van het onderzoek, nadat de commissie eerder al vroeg de informatie vrijwillig over te maken. Hij weigerde, en wordt nu gedagvaard om de documenten toch vrij te geven. Flynn lag onder vuur nadat hij had toegegeven ‘onvolledige informatie’ gegeven te hebben aan vicepresident Mike Pence over telefoongesprekken die hij had met de Russische ambassadeur. Flynn nam op 13 februari uiteindelijk ontslag als nationaal veiligheidsadviseur.