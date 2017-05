Wie zet Macron op zijn lijst?

De nieuwe partij van de Emmanuel Macron heeft nog altijd geen volledige lijst voor de parlementsverkiezingen in juni.

De lijstvorming van de verkozen president loopt vertraging op. Na zijn zege tegen Marine Le Pen moet Emmanuel Macron in het parlement een meerderheid zien te veroveren. Als hij daar niet in slaagt, dreigt hij opgescheept te zitten met een ‘cohabita­tion’, waardoor hij zijn programma niet eens zou kunnen uitvoeren.

Beslissingen

Macron had beloofd om vandaag de namen bekend te maken van de kandidaten die volgende maand in alle 577 kiesdistricten zouden opkomen voor zijn nieuwe partij La République en Marche! (LRM). Maar enkele uren voor de officiële mededeling gaf de partij toe dat ze nog maar 450 definitieve kandidaten had.

Dat heeft volgens de partij deels te maken met last-minutekandidaturen van prominente politici, zoals de voormalige socialistische premier Manuel Valls. In een aantal regio’s moeten moeilijke beslissingen gemaakt worden, klinkt het.

‘We willen ons niet overhaasten in een honderdtal kiesdistricten die bijzonder gevoelig liggen’, zegt Jean-Paul Delevoye, voorzitter van de commissie die zich over de kandidaturen buigt. De komende dagen wordt de lijst volgens hem verder aangevuld.

Kandidaten

Zo’n 15.000 mensen hebben zich kandidaat gesteld voor de lijst, onder wie volledige nieuwkomers in de politiek. Ze moeten onlineapplicaties invullen met een cv en motivatiebrief. Daarna volgen nog gesprekken, zo melden lokale media.

De kandidatuur van Manuel Valls werd koeltjes onthaald bij LRM. Hij kreeg te horen dat hij nog niet in aanmerking kwam omdat hij nog lid was van de PS. Wel heeft de PS een procedure gestart om hem uit de partij te zetten.

Zondag legt Macron de eed af. Hij wordt met zijn 39 jaar de jongste Franse president ooit.