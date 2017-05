Komt Erdogan vroeger naar België?

Er zijn geruchten dat Turkse president Recep Tayyip Erdogan vroeger naar België zou komen dan gepland naar aanleiding van de Navo-top op 24 en 25 mei. Dat schrijft L’Echo.

Er loopt een aanvraag van de Turkse president bij de stad Brussel. Dat werd bevestigd aan onze redactie. Wat de aanvraag precies inhoudt, is niet geweten. Er wordt vermoed dat Erdogan vroeger naar ons land zou willen afzakken. Reden hiervoor zou kunnen zijn dat hij een samenkomst voor Belgische Turken wil houden in Brussel. Erdogan wil mogelijk campagne voeren voor de Turkse herinvoering van de doodstraf. Premier Michel liet eerder al weten dat een eventueel Turks referendum over de herinvoering van de doodstraf niet zal getolereerd worden in België.

Yvan Mayeur (PS), burgemeester van Brussel, heeft al gereageerd op de mogelijke meeting. ‘Wij laten geen samenkomst op Brussels grondgebied toe op initiatief van meneer Erdogan’, zegt Mayeur aan L’Echo. Hij is vooral bezorgd om het extra werk die de veiligheidsdiensten zouden hebben bij zo’n bijeenkomst. ‘De veiligheidsdiensten en de onze politie zullen de handen al vol hebben aan president Trump’, zegt Mayeur aan Bruzz.

‘Er wordt in ieder geval niets bijzonder gepland vanuit de stad Brussel, maar de veiligheid van de staats-en regeringsleiders wordt wel gegarandeerd’, zegt Gail Vanhasselt, woordvoerder Mayeur.

De aanvraag wordt niet bevestigd door premier Michel. ‘Wij hebben geen informatie waaruit blijkt dat president Erdogan vroeger naar ons land zal komen’, zegt Barend Leyts, woordvoerder van premier Michel (MR).