Slavendrijvende prinsessen voor rechter: ‘Slachtoffers moesten dag en nacht klaarstaan’

Acht prinsessen van de Verenigde Arabische Emiraten staan in Brussel terecht voor mensenhandel en inbreuken op de arbeidswetgeving. Toen ze in 2008 in het Conrad-hotel verbleven, werkte hun huispersoneel aan een hongerloon.

De steenrijke Arabische prinsessen moeten zich na een procedureslag van negen jaar voor de rechtbank verantwoorden. Ze staan terecht voor mensenhandel, onmenselijke en vernederende behandeling, en opsluiting.

Plaats van de feiten was het Conrad-hotel op de Louizalaan in Brussel in 2008. Meer dan een jaar huurde het gevolg uit Abu Dhabi een volledige verdieping af om pottenkijkers weg te houden. Dag en nacht moesten de slachtoffers, een twintigtal meisjes, klaarstaan. Ze moesten ook hun paspoort afgeven en mochten geen contact hebben met de buitenwereld.

De advocaten van de burgerlijke partij eisen schadevergoedingen tot 2.500 euro voor alle elf slachtoffers die zich burgerlijke partij hebben gesteld. Ze brachten de erbarmelijke omstandigheden in herinnering waarin de slachtoffers moesten werken. ‘Ze moeten op een matras op de grond slapen. Voorts moesten ze 24 uur op 24 beschikbaar zijn en ze werden niet betaald.’

De verdachten zijn zelf niet aanwezig op het proces. Ze worden wel vertegenwoordigd door hun advocaten. De hoteldirectie wordt niet vervolgd.