Dit doen dertig dagen zonder suiker met je lichaam

De Amerikaanse Arielle kampte met een zware suikerverslaving. Daarom besliste ze om dertig dagen lang helemaal geen suiker te eten. Hoewel ze zich de eerste dagen fysiek ziek voelde, bereikte ze haar doel en nam ze zich zelfs voor om voortaan suiker zoveel mogelijk uit haar dieet te weren. Maar haar suikerdetox leverde haar nog zoveel meer voordelen op.

Arielle gooide twee jaar geleden haar leven een allereerste keer helemaal overhoop toen ze dankzij een uitgekiend dieet en een fikse sportroutine maar liefst 45 kilogram verloor. Sindsdien lette de Amerikaanse flink op haar gewicht, maar ze kampte nog steeds met één zwakte. 'Voor mij is suiker een drug', vertelt ze op Buzzfeed, 'Ik wou dat dit een onschuldig grapje was, maar dat is het allesbehalve.'

Om die reden besliste ze dan ook om dertig dagen lang geen suiker te eten. En dat deed ze op rigoureuze wijze. Alles wat ook maar enigszins suiker bevatte, werd van haar boodschappenlijstje geschrapt. Hoewel ze de eerste dagen door een ware hel ging, met voortdurende koppijn en een absoluut energiegebrek, begint ze na enkele dagen wel een aantal positieve effecten op te merken en wordt het steeds gemakkelijker om te weerstaan aan de lokroep van suiker.

Uiteindelijk zal ze haar doel halen en besluit ze haar experiment zelfs met goede voornemens: 'Ik voel me zoals een rockster. Eerlijk, ik wil dit blijven volhouden en ik zie wel wat er gebeurt.' Zelf geeft ze aan dat ze dankzij haar suikerdetox zeven en halve centimeter rond haar heupen en middel is afgevallen, dat ze zich veel energieker voelde, dat ze veel minder zin had in snacks en dat ze minder hoofdpijn had. De foto's op haar pagina op Instagram laten ook overduidelijk haar gewichtsverlies zien.