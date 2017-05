Pippa heeft een erg bizar verzoek voor de gasten op haar huwelijk

Rond het huwelijk van Pippa Middleton met zakenman James Matthews is al heel wat in de media verschenen, vooral omdat het jongere zusje van Kate toch wel een beetje kuren lijkt te vertonen. Volgens recente bronnen zou de toekomstige bruid haar gasten nu verzocht hebben om maar liefst twee outfits mee te brengen.

Volgens sterrenstyliste Rachel Zoe heeft Pippa Middleton een verzoek voor alle genodigden van haar huwelijksfeest. De toekomstige bruid wil namelijk dat alle gasten twee outfits voor het feest van twintig mei voorzien: één outfit voor de ceremonie in St. Mark’s Church in Englefield én een tweede outfit voor de receptie die plaatsvindt op het landgoed van haar ouders.

Wat de exacte reden hiertoe is, is momenteel niet duidelijk. Rachel Zoe denkt dat de receptie misschien wel aan een bepaald thema gekoppeld zal worden, maar daarover is nog helemaal geen duidelijkheid. Dit nieuwsfeitje over één van de societybruiloften van het jaar volgt op een hele resem andere berichten over het aanstaande huwelijk van de zus van Kate Middleton.

Zo zijn volgens de Britse media actrice Megan Markle, de vriendin van prins Harry, en model Vogue Williams, de vriendin van haar schoonbroer, niet welkom op het huwelijksfeest. Enkel getrouwde koppels mogen als gast hun opwachting maken. Diezelfde media zijn van oordeel dat Pippa de schijnwerpers niet wil delen met anderen en te allen tijde wil voorkomen dat iemand anders in de kijker loopt op haar feest.