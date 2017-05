‘Een aflevering van Friends in 2017? Een café vol Instagrammende mensen’

Arianna Huffington, de stichter van Huffington Post, nodigde vriendin en actrice Jennifer Aniston uit voor een podcastgesprek over technologie in 2017. Aniston sprak over een digitale detox, en waarom de hitserie Friends in 2017 nooit zou werken.

Fans verheugen zich al dertien jaar op een vervolg van de geliefde serie Friends. Actrice Jennifer Aniston, ook gekend als Rachel Green, haalt in een nieuw interview aan waarom Friends echter beter in het verleden blijft.

‘We zeiden al lachend dat als Friends vandaag gefilmd zou worden, je een heel café vol mensen zou hebben die naar hun iPhone staren,’ zei Aniston. ‘Er zouden helemaal geen afleveringen zijn, en ook geen gesprekken.’ We kunnen haar natuurlijk geen ongelijk geven: het wordt steeds normaler om, bijvoorbeeld, je koffie in beeld te brengen met een post op sociale media.

Ook sprak Aniston over het belang van een digitale detox. Ze probeert haar dagen te starten met een portie meditatie en daarna een knuffelsessie met echtgenoot Justin Theroux. Want een dag met je smartphone beginnen zorgt er in Anistons ogen voor dat je de rest van de dag maar half aanwezig bent. ‘Je bent erbij, maar eigenlijk ook echt niet, en dan krijg je de voordelen niet die je zou krijgen als je andere dingen doet (zoals mediteren).’