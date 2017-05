La dolce vita? Italiaans dorp geeft geld aan nieuwe bewoners

Altijd al gedroomd van een leven in een rustig Italiaans bergdorp? Dan kan u Bormida overwegen. Wie naar het dorp verhuist krijgt binnenkort 2.000 euro. Voor 50 euro per maand kan u al iets huren. Die maatregelen moeten het dorp van de ondergang redden.

Bormida is een afgelegen bergdorp in het noordwesten van de regio Ligurië. Met zijn 394 inwoners is het een van de vele Italiaanse dorpjes die met depopulatie kampen.

Om zijn dorp nieuw leven in te blazen, wil de burgemeester Daniele Galliano 2.000 euro betalen aan wie naar het rustige Bormida verhuist. Hij voorziet ook lage huurprijzen om mensen te lokken: 50 euro voor een kleine woning terwijl een grotere woning niet meer dan 120 euro mag zijn.

‘Iedereen is welkom’, zegt een gemeenteraadslid. ‘We liggen hoog in de bergen, maar niet ver van de zee. Het is hier gezond leven, de lucht is erg zuiver.’

De details van het plan moeten nog verder worden uitgewerkt, en de gemeenteraad moet het voorstel nog goedkeuren.

Of de maatregelen veel mensen kunnen overtuigen, is afwachten. Maar niet iedereen lijkt overtuigd. ‘Ik kan niet van frisse lucht leven’, schrijft iemand op Facebook die de 2.000 euro zelfs wil afwijzen. ‘Ik heb een familie met twee kleine kinderen. Als u mij een job garandeert, zelfs een eenvoudige job, dan zou het geen probleem zijn.