Als we nog geen vijf procent van de auto’s vervangen door zelfrijdende voertuigen, zullen er al beduidend minder files zijn. Dat blijkt uit een experiment in de Verenigde Staten.

Spookfiles, u heeft ze wellicht al vaker meegemaakt dan u lief is. Het zijn files die zonder aanleiding ontstaan. Geen ongeval, geen werken, gewoon spontaan vertraagd verkeer. De oorzaak zit hem in de manier waarop mensen rijden. Van baan veranderen kan al een aanzet zijn tot vertraagd verkeer, maar zelfs dat is geen voorwaarde. De filegolven - naast spookfiles ook accordeonfiles genoemd - kunnen ook ontstaan als iedereen mooi achter elkaar blijft rijden. Dat is al gebleken uit experimenten.

Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben dat experiment nog eens overgedaan, maar hebben vervolgens gekeken wat de introductie van zelfrijdende auto’s kan betekenen. In de eerste fase van het experiment moesten twintig auto’s, allen bestuurd door mensen, achter elkaar in een rondje rijden. Mensen reageren sterk op wat ze voor zich zien - een vertragende auto, een kortere afstand tot de voorganger, een remlicht.

In het experiment doken dan ook snel filegolven op. Maar dat veranderde toen één van de auto’s werd omgeschakeld van manueel naar zelfrijdend. Een zelfrijdende auto laat zich niet zo snel van de wijs brengen als een mens en past zijn snelheid meer geleidelijk aan. Die ene auto in een groep van twintig zorgde ervoor dat de golven verdwenen. Wanneer hij weer werd omgeschakeld naar manueel en dus weer door een mens bestuurd werd, ontstonden er opnieuw filegolven.

Niet alleen kon de zelfrijdende auto de golven tegengaan, bovendien zorgde hij ervoor dat de andere auto’s minder brandstof verbruikten. Ze reden immers aan een meer constante snelheid en moesten minder remmen.

Het experiment doet verhopen dat zelfrijdende auto’s meteen na hun introductie een positieve impact zullen hebben op het verkeer, lang voor iedereen er een heeft.