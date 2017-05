Uh? Had hij nu geen baard?

Ook kroonprinsen halen wel eens een grapje uit. Tijdens een galadiner in Oslo ging de prins Haakon tussendoor even zijn baard scheren.

De Noorse koninklijke familie gaf een groot feest voor de tachtigste verjaardag van koning Harald en koningin Sonja. Heel wat koninklijk bloed schoof voor die gelegenheid meer aan tafel, onder wie ook onze koning Filip met koningin Mathilde.

Tijdens het galadiner verdween de oudste zoon van Harald en Sonja plots. Even later kwam hij gladgeschoren terug, wat de fotograaf ook duidelijk was opgevallen. Waarom de kroonprins zich plots ging scheren, is niet duidelijk.

Koning Filip met prinses Märtha Louise van Noorwegen. Foto: EPA