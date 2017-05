Wie volgt Megan Guarnier op in Ronde van Californië voor vrouwen?

In de Verenigde Staten wordt vandaag de AMGEN Tour of California voor vrouwen op gang getrapt. Met vier etappes, start op donderdag in Lake Tahoe en aankomst zondag in Sacramento, is deze rittenkoers voer voor klimmers en gaat de wedstrijd op zoek naar een opvolger voor Megan Guarnier van het Boels-Dolmans Team.

De Ronde van California voor dames is dit jaar voor het eerst een World Tourkoers. Toch staan niet alle grote teams aan de start, zo ontbreken onder meer WM3 Pro Cycling van Marianne Vos, het Cervélo-Bigla team en Orica-Scott. Zeventien teams zijn present, waarvan acht grote teams, acht Amerikaanse ploegen en een selectie van de Amerikaanse ploeg.

Vorig jaar was Megan Guarnier aan het feest. Ze won de eerste etappe en stond de leiderstrui niet meer af. Ook nu geldt ze als de topfavoriete en net zoals vorig jaar kan de Amerikaanse al in de eerste rit toeslaan want na een relatief vlakke rit ligt de finish op een helling van 1,7 km aan gemiddeld 5,9 procent. Daags nadien wacht dezelfde aankomst, maar onderweg moeten de rensters ook over de Dagett Summit, een klim van 12,6 km, waarvan de top op slechts 11 km van de finish ligt. Op zaterdag zijn de sprinters aan zet, zondag volgt het slotcriterium van 70 kilometer en weten we wie zich eindwinnaar mag noemen van de derde editie.

Guarnier is favoriet, maar ook haar ploegmate Anna van der Breggen zou wel eens een gevaarlijke klant kunnen worden, al kan zij, na het succesvolle drieluik Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik wellicht ook de rol van superknecht op zich nemen. Voorts mag tegenstand verwacht worden van Coryn Rivera, die de Ronde van Vlaanderen won, al is het nog afwachten wat de Amerikaanse waard is in een rittenkoers. Van Belgische zijde nemen twee dames deel: Sofie De Vuyst en Shana Van Glabeke van het Lares-Waowdeals Women Cycling Team.

Rittenschema:

Rit 1: South Lake Tahoe - South Lake Tahoe (117 km)

Rit 2: South Lake Tahoe - South Lake Tahoe (108 km)¿

Rit 3: Elk Grove - Sacramento (118 km)

Rit 4: Sacramento-Sacramento (70 km)