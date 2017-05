FBI-directeur neemt afscheid in brief

‘Ik heb lang geloofd dat een president een FBI-directeur kan ontslaan om welke reden dan ook, of om geen enkele reden’, schrijft James Comey in een afscheidsbrief aan collega’s.

CNN heeft de afscheidsbrief van de voormalige FBI-directeur James Comey gepubliceerd. Hij werd gisteren onverwacht ontslagen door de Amerikaanse president Donald Trump.

Over de beslissing of de manier waarop zijn ontslag uitgevoerd werd, wil Comey geen woorden vuil maken. ‘Ik hoop dat jullie dat ook niet zullen doen’, gaat hij voort. ‘Het is gebeurd, en ik red het wel, hoewel ik jullie en onze missie erg zal missen.’

Comey: ‘Het is voorbij en het is oké. Ik heb jullie al eerder gezegd dat de Amerikanen de FBI als een rots in de branding voor bekwaamheid, eerlijkheid en onafhankelijkheid moeten zien in moeilijke tijden.’

‘Het is erg moeilijk om een groep mensen te verlaten die enkel willen doen wat juist is’, aldus Comey, die zijn collega’s vraagt om hun waarden en de grondwet hoog in het vaandel te blijven dragen.

‘Met jullie werken was een van de grootste vreugdes van mijn leven. Bedankt voor dat geschenk’, besluit hij.

Storm

Nadat zijn ontslag was aangekondigd, ontstond een politieke storm in Washington. Comey leidde immers het onderzoek dat moet proberen te achterhalen of leden van de Trump-campagne in contact stonden met Rusland, en of zijn hebben samengewerkt om het resultaat van de presidentsverkiezingen te beïnvloeden.

Met het ontslag wekt Trump de argwaan dat de FBI-directeur weg moest vanwege het Rusland-onderzoek. De Democraten eisen dat het onderzoek nu door een onafhankelijke aanklager wordt gevoerd.