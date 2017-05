Manifestant van 27 omgekomen tijdens betoging in Venezuela

Een 27-jarige man is woensdag overleden in Caracas, waar duizenden tegenstanders van president Nicolas Maduro betoogden. Sinds de start van de protesten begin april vielen er volgens het parket al 38 doden in Venezuela.

‘De jonge Miguel Castillo, 27 jaar, is gestorven tijdens een betoging in Las Mercedes (een buitenwijk van Caracas, red.)’, schreef het Openbaar Ministerie op Twitter, zonder verdere details te geven over de omstandigheden waarin hij omkwam.

Oppositieleider Henrique Capriles, de gouverneur van de deelstaat Miranda waar de man stierf, weet zijn dood aan de repressie door Maduro. ‘Nog een jonge Venezolaan vermoord door uw zieke machtsambitie’, zo richtte hij zich tot Maduro op Twitter.

Het geweld bleef woensdag duren in Caracas, waar duizend mensen een optocht wilden houden naar het stadscentrum. Onderweg botsten ze op een politiekordon dat met pantserwagens de wegen blokkeerde en traangas inzette. Parlementsleden van de oppositie beweerden dat de politie ook niet optrad toen gewapende aanhangers van de regering schoten op de betogers.

Foto: EPA

Verkiezingen

Naast de vele doden vielen er sinds de start van de demonstraties in Caracas en andere steden ook honderden gewonden. De demonstranten eisen nieuwe presidentsverkiezingen om Maduro te vervangen, die er een alsmaar autoritairdere stijl op nahoudt. Eerder deze maand kondigde hij nog aan een volksvergadering te willen bijeenroepen om een nieuwe grondwet op te stellen. Volgens de oppositie wil hij zo nieuwe verkiezingen vermijden.

De oppositie heeft opgeroepen om vrijdag een ‘protestmars van grootouders’ te houden.