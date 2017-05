Charleroi klopt Bergen in Henegouwse derby en ontloopt Oostende in play-offs

Charleroi heeft woensdag op de 36e en speeldag van de reguliere competitie in de Euromillions Basket League Bergen geklopt met 85-81. Door de zege vermijden de Carolo’s Oostende in de eerste ronde van de play-offs.

Charleroi, dat door de overwinning de vijfde plaats bekleedt, ontmoet in de play-offs nummer vier Aalstar, dat nipt won tegen de Antwerp Giants (83-82). Oostende, dat de reguliere competitie aan kop afsluit met 66 punten, klopte willebroek met 83-74. Willebroek strandt na die nederlaag op de achtste plaats in de stand en neemt het daardoor in de eerste PO-ronde opnieuw op tegen Oostende.

Limburg United ging in eigen huis ten onder tegen Brussels (81-89). Brussels, derde in de stand, en Limburg United, zesde, ontmoeten elkaar volgende week woensdag wederom, maar ditmaal in de play-offs.

In de kelder van de stand sloot hekkensluiter Luik zijn seizoen in schoonheid af met een 70-56 zege tegen Leuven, de voorlaatste.

De play-offs gaan woensdag 17 mei van start.