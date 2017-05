‘Erg goede bijeenkomst’

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov heeft zich na een bijeenkomst met de Amerikaanse president Donald Trump optimistisch uitgelaten. Trump heeft belangstelling getoond om nuttige en effectieve betrekkingen op te bouwen en openlijk problemen bij te leggen.

Trump omschreef de bijeenkomst als ‘erg, erg goed’. Het gesprek ging ook over de situatie in Syrië. Er is overeengekomen dat er ‘zo snel als mogelijk’ een eind moet komen aan het bloedvergieten in het oorlogsland.

Trump noch zijn minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson gaven een gezamenlijke persconferentie met Lavrov. De Russische Buitenlandminister stond in de plaats daarvan de pers te woord in de ambassade van zijn land in Washington.

Volgens Lavrov zullen Kremlinbaas Vladimir Poetin en Trump elkaar in de marge van de G20 in juli in Hamburg ontmoeten. Het Witte Huis heeft voorlopig enkel gezegd dat er naar een dergelijke bijeenkomst wordt gestreefd.