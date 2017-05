De Reynders-boys weten van niets

‘Het voorstel om de verruimde wettelijke schikking in te voeren, kwam van ons. Maar dat had met politiek opportunisme te maken, niet met Chodiev’.

‘De versoepeling van het bankgeheim en de verruimde minnelijke schikking waren twee dossiers die al lang samenleefden. In 2011 zijn ze dan eindelijk getrouwd’. Olivier Henin, al vele jaren de kabinetschef van de vice-premier en huidig minister van Buitenlandse zaken Didier Reynders (MR), toonde zich woensdag voor de commissie-Kazachgate van zijn meest poëtische kant. In een poging om te verklaren hoe het kwam dat in 2011 twee dossiers die eigenlijk los van mekaar stonden plots tegelijk wet konden worden.

Olivier Henin was al kabinetschef bij Reynders toen die in 2010 en 2011 minister van Financiën was. De leden van de Kazachgate-commissie wilden van hem weten hoe het kwam dat de regering Leterme-in lopende-zaken in 2011 had beslist om de wet op de verruimde minnelijke schikking erdoor te duwen in het parlement.

Toevallig of niet net op het moment dat de Belgisch-Oezbeekse miljardair Patokh Chodiev en zijn twee kompanen van de nieuwe wet konden profiteren om hun vervolging door het Brusselse gerecht af te kopen.

Chris Delaere, medewerker op het kabinet van gewezen eerste minister Yves Leterme, had vorige vrijdag gezegd dat het de MR, in casu het kabinet-Reynders, was die in op verschillende overlegmomenten tussen de kabinetten (18 en 31 januari en 1 februari 2011 redactie) had aangedrongen dat de inperking van het fiscale bankgeheim zou gekoppeld worden aan een uitbreiding van de minnelijke schikking. Henin ontkende dat niet maar volgens hem was met die koppeling helemaal niets vreemd aan de hand en was er al zeker geen verband met de minnelijke schikking die de Belgisch-Oezbeekse miljardair Patokh Choiev had gekregen.