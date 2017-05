‘Papa gooit een bom en gaat naar de gevangenis’

Een alfabetiseringscursus van een Franstalig opleidingscentrum in Anderlecht veroorzaakt ophef. De cursus bevat enkele opvallende zinnen waarmee nieuwkomers de Franse taal aanleren. Daaronder: ‘Papa jette une bombe et va en prison.’ Of: ‘Il a jeté une bombe et va en prison’. En: ‘Il me montre sa bombe en prison’.

Catherine Lemaire, die momenteel een Iraakse man huisvest, plaatste een foto van de cursus op Facebook. ‘Totaal ongepast’, vindt ze. ‘Beseft men wel dat het hier gaat om didactisch materiaal dat aangeboden wordt door een gastland, met het oog op integratie’?. Het verhaal haalde uiteindelijk RTBF en nieuwssite Bruzz.

Ook de man, Raad, was aangeslagen toen hem uitgelegd werd wat de zinnen betekenden. ‘Ik apprecieer dit niet, we hebben veel geleden in Irak. Bomaanslagen met auto’s, iedereen weet dat. Ik weet echt niet hoe ik hierop moet reageren. Ik word er heel verdrietig van.’

De directie van het opleidingscentrum Erasme erkent de fout aan RTBF. Directeur Bernard Delécluse is naar eigen zeggen zelf ‘verrast en geschokt.’

‘Maar het is onbegonnen werk om het pedagogisch materiaal te verifiëren van iedereen die hier werkt. We zullen nu wel met alle macht proberen te voorkomen dat dit soort zaken nog voorvalt.’

Zelfs de Franstalige minister van Onderwijs, Isabelle Simonis (PS), sprak zich uit over de kwestie. Ook zij is geschokt.

‘Er zijn zo veel zinnen te bedenken in het Frans. Voor deze zinnen kiezen in de huidige ­context doet vragen rijzen.’ De minister stuurt de onderwijs­inspectie af op het centrum.