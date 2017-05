Tienduizenden Belgische moslimjongeren angstig over martelingen en de hel

De verhalen die in op koranscholen of in het islamonderwijs verteld worden, gaan vaak verder dan die verhalen alleen: steeds meer kinderen zeggen dat ze door die verhalen schrik krijgen en er nachtmerries van hebben. Dat blijkt uit een reportage in TerZake, vanavond op Canvas, waarin jihadexpert Montasser AlDe’emeh een aantal moslimjongeren bevraagt.

Tienduizenden moslimkinderen zijn bang om te leven, zegt Montasser AlDe’emeh deze week in Knack. Ze denken dat Allah hen zal straffen. Belgische moslimjongeren krijgen verhalen te horen waar ze nachtmerries van krijgen. ‘Zo was er bijvoorbeeld een jongen die sprak over een engel die zijn schedel met een hamer zal bewerken of was er een andere die het had over hoe zijn beenderen in het graf zullen verpulverd worden.’

Montasser AlDe’emeh Foto: Bart Dewaele

Die verhalen kreeg Montasser van kinderen en jongeren te horen toen hij meerdere basisscholen in Brussel en omgeving bezocht. Toen hij daar vroeg wie er in angst leefde, stak telkens meer dan de helft van de leerlingen in de klas de vinger op.

De verhalen worden verteld door de ouders van de kinderen, maar vooral ook door wat imams en islamgeleerden zeggen in koranschoolen. Het gaat om verhalen over de hel en straffen. ‘Sommige kinderen geloven echt dat ze na hun dood gemarteld zullen worden in hun graf. De imams en koranscholen creëren hiermee een angstcultuur in plaats van dat ze dergelijke verhalen ontkrachten. Dat is zeker het geval bij kinderen dergelijke verhalen moeilijk kunnen plaatsen of relativeren.’

Niet meer durven gaan slapen

‘Soms durven kinderen niet meer te gaan slapen, omdat ze geloven dat er allerlei boze geesten onder hun bed zitten die erover zouden waken dat ze wel als een goede moslim leefde’, zegt Jacky Goris, hoofd van het Brusselse gemeenschapsonderwijs, aan Ter Zake. ‘Kinderen zijn dankbare slachtoffers als je hen wil indoctrineren met dergelijke onzin.’

Angst bij moslimkinderen voor 'straffende god': "Kinderen durven niet meer slapen", vanavond meer in #terzaketv https://t.co/fWKWNpJxrN pic.twitter.com/7bRCv8hLOd — Terzake (@terzaketv) May 10, 2017

Goris pleit er in Knack dan ook voor om de negatieve invloed van salafistische haatpredikers in te dammen. De scholengroep van Brussel van het Gemeenschapsonderwijs heeft daarom ook intussen een team samengesteld om radicalisering van Brusselse jongeren tegen te gaan.’ Ook Montasser AlDe’emeh is lid van dat team.

‘Liefhebbende god in plaats van slechte god’

Ahmed Azzouz, inspecteur-adviseur islam in de provincie Antwerpen zegt dat er inderdaad een probleem is. ‘Hier moet ernstig over nagedacht worden’, zegt hij aan DeRedactie. ‘Als je kinderen iets wil aanleren over god, moet dat een verhaal van een liefhebbende god zijn, niet van een slechte god die enkel straft.’