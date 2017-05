Verrassing van formaat aan de Leuvense universiteit. Niet de mediagenieke en taalvaardige Rik Torfs maar zijn bedachtzame tegenstander Luc Sels heeft het gehaald. Volgens zijn medestanders zit het verschil in zijn geloofwaardigheid.

Voor toeristische tochten in het weekend is er al lang geen tijd meer. Als Luc Sels zijn zware BMW 1200-motor van stal haalt, is het om zich efficiënt te verplaatsen tussen de campussen. ‘Die motor is ...