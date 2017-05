Kosovaarse regering gevallen

De regering van de Kosovaarse premier Isa Mustafa is gevallen na een vertrouwensstemming, waardoor het Balkanland naar alle waarschijnlijkheid volgende maand al nieuwe verkiezingen plant.

Van de 120 parlementsleden in Pristina hebben er woensdag 78 tegen het voortbestaan van de coalitieregering onder premier Isa Mustafa gestemd, dat volgens de oppositie nalaat zijn verkiezingsbeloftes na te komen en publiek wantrouwen creëert.

De laatste stembusgang dateert van 2014. Toen sloot de Democratische Liga van Kosovo (LDK) van de etnisch-Albanese Mustafa na zes maanden onderhandelen een coalitieakkoord met de Democratische Partij van Kosovo (PDK), de partij van voormalig premier Hashim Thaci.

De val van de regering was voorspelbaar. Sinds maanden houden de twee partijen elkaar in een politieke patstelling. De afgevaardigden van de regering vonden in het parlement geen meerderheid om belangrijke wetgeving door te drukken als de grensafbakening met Montenegro (eveneens een van Servië afgesplitst landje), de staatsrechtelijke organisatie van de Servische minderheid of het oprichten van een leger.

De door de oppositie gevraagde vertrouwensstemming werd woensdag door de coalitiepartner PDK gesteund, waardoor het doek viel voor de regering-Mustafa, die in principe nog een jaartje te gaan had. Donderdag zullen vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven, die vermoedelijk al in juni zullen plaatsvinden.

Corrupt

Kosovo riep in 2008 de onafhankelijkheid uit van Servië. Het twee miljoen inwoners tellende Balkanland geldt als een van de meest corrupte en onderontwikkelde landen van Europa, en dat ondanks miljardensteun van zowel de EU als de VS, de aanwezigheid van Navo-beschermingstroepen (KFOR) en de grootste EU-missie buiten de EU-grenzen (EULEX).

Brussel probeert al jaren (vergeefs) Kosovo en Servië te verzoenen, maar Pristina heeft meer interesse in het Albanese idee van een Groot-Albanië. Sinds zijn ‘onafhankelijkheid’ wordt het land de facto bestuurd door de opvolgers van het UCK, dat in de loop der jaren beurtelings een terreurbeweging én een bevrijdingsbeweging is geweest.