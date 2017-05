Oscarwinnende regisseur maakt documentaire over Tupac Shakur

De Britse regisseur Steve McQueen gaat een documentaire maken over rapper Tupac Shakur. De rapper overleed in 1996 op 25-jarige leeftijd in Las Vegas, hij werd beschoten vanuit een voorbijrijdende auto. Het misdrijf is nooit opgelost.

De in Amsterdam wonende McQueen (47), die in 2014 de Oscar voor Beste Film won voor 12 Years a Slave, kreeg voor de documentaire toestemming van de nabestaanden van Tupac Shakur. McQueen zei in een reactie tegen persbureau AP dat toen hij, in 1993, film studeerde in New York, 'de ontluikende hip-hopwereld en mijn wereld door een gezamenlijke vriend overlapten met die van Tupac'. Maar weinigen vond hij zo goed als Tupac Shakur. 'Ik verheug me erop nauw samen te gaan werken met zijn familie, om het onopgedirkte verhaal van deze getalenteerde man te kunnen vertellen.'

Krantenkoppen en controverse

De nabestaanden zeggen te hopen dat de documentaire de erfenis van Shakur verder zal brengen dan „de krantenkoppen, de controverse en de tragische manier waarop zijn leven is geëindigd”.

Shakurs tante Gloria Cox, de zus van zijn overleden moeder: 'Ons doel is altijd geweest om het echte verhaal te vertellen, wat nooit eerder volledig is gedaan. Mijn zuster zei altijd: "Wij hoeven Tupac niet te verdedigen. Wij moeten zorgen dat mensen hem zo volledig mogelijk zien, zodat zijn acties, zijn keuzes en zijn woorden voor zichzelf spreken." Ik geloof dat deze documentaire dat gaat doen.'

Dit jaar komt er ook een film uit over Tupac Shakur, All Eyez On Me. De film zal gaan over de moorden op Tupac en op Notorious BIG, die in 1997 omkwam toen hij na een afterparty werd getroffen door vier kogels. Ook die moord is nooit opgelost.