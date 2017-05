De kleine boeren voelen zich aangevallen door de uitspraken van Vlaams minister van Landbouw Joke Schauvliege (CD&V). Volgens hen vertelt de minister onwaarheden.

De uitspraken van minister Schauvliege over ‘kleuterboerekes’ vallen niet in goede aarde bij Bioforum, de sectororganisatie van Biolandbouw en -Voeding. ‘Moet een minister van Landbouw dan geen minister zijn van alle landbouwbedrijven, groot en klein?’, klinkt het.

Wat heeft de minister precies gezegd? In een interview met Knack pleit de minister voor een professionalisering van landbouwbedrijven. ‘Sommigen willen dat we teruggaan naar een moderne versie van het “keuterboerke” dat ons van voedsel voorziet.’

Wanneer ze gevraagd wordt of ze daarmee de biologische landbouw bedoelt, ontkent ze niet. ‘Die moet fors ondersteund worden, anders is hij niet winstgevend. Tenzij we zoals vroeger 60 procent van ons gezinsbudget aan voeding spenderen, in plaats van 20 procent zoals nu. Pleiten voor kleine boeren is sympathiek, maar die mensen moeten er ook van kunnen leven.’

‘Beleid werkt niet’

BioForum Vlaanderen ziet dat anders. ‘Het beleid dat boeren jarenlang gestimuleerd heeft om te specialiseren en te groeien, blijkt niet te werken.’ Volgens de sectororganisatie zit de sleutel voor een rendabel bedrijf niet in het verhogen van investeringen en het opdrijven dan de productie, maar in een divers aanbod van kwaliteitsproducten.

‘Kleine landbouwbedrijven zijn perfect in staat om een goed inkomen te realiseren’, argumenteren de bioboeren. Ze geven toe dat biologische voeding bij aankoop vaak iets duurder is, maar zeker niet drie keer zo duur als niet-biologische voeding.

Bioforum Vlaanderen wijst ook op subsidies die grote landbouwbedrijven krijgen, zoals de zoogkoeienpremie die gekoppeld is aan een minimum aantal dieren. ‘Het is een fabeltje dat bioboeren meer gesubsidieerd zouden worden’, besluit de organisatie.

Met het interview joeg de minister ook Natuurpunt de gordijnen in. Ze noemde de natuurorganisatie ‘de grootste netto-ontbosser’ in Vlaanderen.