Voorzitter Napoli: “Mertens tekent binnen week een nieuw contract”

Komt er een einde aan de transfersoap rond Dries Mertens? Over de toekomst van de Rode Duivel werd de voorbije weken heel wat geschreven. Zou hij na vier jaar Napoli verlaten, of toch een nieuw contract tekenen bij de ploeg uit Napels? De voorzitter van Napoli, Aurelio De Laurentiis, schonk in de Italiaanse pers duidelijkheid: “Binnen een week tekent Mertens een nieuw contract”, klinkt het in de Corriere dello Sport.

“We zijn bijna rond met de onderhandelingen. Ik denk dat we binnen een week alles concreet zullen afgerond hebben, dan zullen we alles op papier zetten en volgen de handtekeningen”, stelt De Laurentiis in de Corriere dello Sport. Volgens onze informatie is er nog geen akkoord tussen beide partijen. De gesprekken blijven wel lopen.

De excentrieke voorzitter van Napoli had zich in april ook al uitgesproken over het mogelijk nieuwe contract van Mertens. Toen zei hij dat zijn familiale omstandigheden in de weg stonden van een nieuw contract. “Ik denk dat Mertens in Napels wil blijven, maar dat moet je ook aan zijn vrouw vragen”, zei hij toen.

In diezelfde week werden Dries en zijn vrouw Katrin ook samen gespot, voor het eerst sinds bekend werd dat er een barst was in hun huwelijk...