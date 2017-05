Bijna helft Antwerpse sekswerkers Roemeens

In Antwerpen zijn vooral Roemeense prostituees actief. Dat blijkt uit een jaarrapport van het prostitutieteam van de Antwerpse politie. Vorig jaar stelde de politie weinig overtredingen vast in het Schipperskwartier.

Het prostitutieteam van de Antwerpse politie brengt in zijn eerste volwaardige jaarrapport de seksbranche in Antwerpen in kaart.

Zo waren er volgens de politie in 2016 1.682 sekswerkers actief in Antwerpen, hoofdzakelijk vrouwen. 114 van hen zijn transgender. In het Schipperskwartier zijn 1.499 raamsekswerkers actief. Bijna de helft had de Roemeense nationaliteit, met op de tweede en derde plaats Bulgaarse en Spaanse meisjes. Opvallend is dat het verloop groot is: 641 raamprostituees bleken nieuw te zijn. Hun leeftijd ligt gemiddeld tussen 20 en 29 jaar.

De controles wezen uit dat er relatief weinig problemen waren met de raamprostitutie, die gedoogd wordt in het Schipperskwartier. Bij de 3.581 controles werden slechts 36 processen-verbaal opgesteld. Het ging vooral om overtredingen op het vlak van het correct vooraf aanmelden van de sekswerkers en hun werkuren achter een raam. Slechts één keer moest een bestuurlijke maatregel zoals een tijdelijke sluiting worden opgelegd. 27 sekswerkers kregen een mondelinge waarschuwing.

Stripclubs en tippelen

Bij de veel kleinere sector van seksinstellingen zoals stripclubs en sekscinema’s - waar slechts 152 medewerkers zijn geïdentificeerd - moest er drie keer tot sluiting worden overgegaan, twee keer vanwege een erbarmelijke toestand op het vlak van hygiëne, één keer vanwege een dossier rond uitbuiting.

‘Tippelen’ wordt dan weer extra streng aangepakt in Antwerpen. 158 tippelwerkers kregen vorig jaar een GAS-boete, voornamelijk in de Atheneumbuurt. Twaalf hardleerse dames werden bestuurlijk aangehouden, vijf besloten over te stappen naar raamprostitutie en twee stapten in een begeleidingstraject.