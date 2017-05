Hek van de dam nadat Deense politicus Macron ‘aardige, kleine homo’ noemt

Een Deens politicus zit in nauwe schoentjes nadat hij tijdens een televisiedebat refereerde naar de nieuwe Franse president als ‘die aardige, kleine homo’.

Søren Krarup, die uitgenodigd was voor een politiek debat op de Deense televisie naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Frankrijk, liet zich tijdens de discussie ontvallen dat hij zelf voor Marine Le Pen zou gestemd hebben en niet voor Emmanuel Macron. Op zich geen ophefmakend feit, ware het niet dat Krarup, die voor zijn politieke carrière nog priester was, er nog aan toevoegde dat hij ‘nooit voor die aardige, kleine homo’ had gestemd.

Foto: Screenshot DR

‘Waarom gebruikt u precies die uitdrukking’, vroeg presentator Clement Kjersgaard onmiddellijk. Daarop leek Krarup halvelings van gedachte te veranderen en probeerde hij nog vlug een draai te geven aan de opmerking: ‘Ah, dat is ook verkeerd van mij. Ik wou een iets vriendelijkere uitdrukking gebruiken, maar wanneer ik oog in oog sta met zo’n presentator als jij, is het soms moeilijk om de juiste woorden te vinden.’

Daarmee leek de kous eindelijk af, zij het niet dat Krarup na een korte stilte zelf opnieuw terugkwam op zijn homouitspraak. ‘Ik had moeten zeggen dat ik nooit zou stemmen op een afgelikte, brave schooljongen.’

Homofoob

Het televisieoptreden veroorzaakte een storm van kritiek op sociale media in Denemarken én daarbuiten. De ‘homofobe houding van Krarup’ werd allerminst geaccepteerd. Toen Krarup uiteindelijk opnieuw wenste te reageren in de Deense media, maakte hij de zaak er echter niet minder erg op. Toen een journalist van Politiken hem naar zijn mening over homoseksualiteit vroeg, antwoordde de Deense politicus met ‘het is niet iets waar ik sympathie voor kan opbrengen’.

Enkele Deense parlementsleden eisten intussen dat er een onderzoek wordt opgestart en dringen erop aan dat Krarup ondertussen een ‘politieke pauze’ neemt.

Het ‘dubbelleven’ van Macron

Tijdens zijn campagne kreeg Emmanuel Macron geregeld te maken met roddels over zijn relatie. Dat hij zijn hele leven ophangt aan de 24 jaar oudere Brigitte Torgneux, die vroeger zijn lerares was, zou volgens sommige Franse media bedrog zijn. Zo zou hij die relatie gebruiken als dekmantel voor een homoseksuele affaire met Mathieu Gallet, de baas van de Franse publieke radio.

Macron zelf lachte de geruchten weg: ‘Jullie horen bepaalde zaken, met name dat ik een dubbel leven zou leiden. Dat is niet leuk voor Brigitte, die zich afvraagt hoe ik dat fysiek kan doen. Zij deelt namelijk mijn leven van ‘s ochtends tot ‘s avonds. En ik heb haar daar nooit voor betaald! Ik kan niet op twee plaatsen tegelijk zijn. Als er tijdens diners wordt gefluisterd dat ik een dubbel leven heb met Mathieu Gallet, dan is het mijn hologram dat ontsnapt is.’