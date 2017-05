Zestien meisjes aangerand door vier jongens in Technopolis

Vier meisjes uit een school in Neerpelt en twaalf meisjes van een Nederlandse school zijn tijdens een schoolreis in Technopolis in Mechelen aangerand door vier Belgische jongens. De dader zijn 13 en 14 jaar oud en lopen school in Boom.

De meisjes, allemaal tieners, waren met vier bussen van het Rythovius-college uit het Nederlandse Eersel op schoolreis naar Technopolis in Mechelen. Toen ze naar het toilet gingen, werden ze gevolgd door vier jongens van de school msgo Den Brandt uit Boom. Ze werden betast aan hun billen en hun borsten. Ook in enkele tentoonstellingsruimten zouden ze aangerand zijn.

Ook vier meisjes uit een andere school, in het Limburgse Neerpelt, ondergingen hetzelfde lot. Ook zij waren op uitstap in Technopolis.

De school is meteen aangifte gaan doen bij de politie. 'We betreuren het voorval ten zeerste', reageert Technopolis.

Chrit Nelissen, waarnemend rector van het Rythovius College in Eersel, bevestigt het vooral. 'Onze begeleiders hebben in eerste instantie de aanwezige personeelsleden van Technopolis verwittigd. Die vonden de klachten voldoende ernstig om de politie er bij te halen. De jongeren zijn verhoord. We zijn tevreden van de manier waarop alles is afgehandeld. Uiteraard zullen wij de jongeren in de komende dagen opvolgen en komen er gesprekken. Ook de ouders zijn ingelicht.'

De daders zijn geïdentificeerd, maar niemand van hen is voor de jeugdrechter moeten verschijnen. Het is nog onduidelijk welke sanctie hen boven het hoofd hangt. 'Maar hier moeten ze alleszins niet meer komen', klinkt het bij Technopolis.

De Mechelse afdeling van het parket van Antwerpen bevestigt dat er sprake is van aanranding van de eerbaarheid. 'De politie is ter plaatse geroepen en heeft vier verdachten kunnen vatten', zegt parketwoordvoerster Lieselotte Claessens. Het gaat om twee veertienjarigen uit Boom, een dertienjarige uit Rumst en een dertienjarige uit Willebroek. Ze konden na verhoor beschikken.

In middenschool Den Brandt in Boom wordt momenteel overleg gepleegd. Later op de middag komt directrice Linda Michiels met een mededeling.