Waarom u na een halfuur zitten best even rechtstaat

De gemiddelde volwassen Vlaming zit meer dan 8 uur per dag neer, en dat is problematisch. Een nieuwe campagne moet ons uit vaker uit de bureaustoel of zetel krijgen.

Met de grootschalige bewustmakingscampagne wil Partena Ziekenfonds Vlamingen aanzetten om het zitten om het half uur te onderbreken. Om tot die mentaliteitswijzing te komen, werd woensdag een online zittest, een stappenplan, gratis sms-coaching en inhoudelijk advies gelanceerd.

‘Er wordt gezegd dat zitten het nieuwe roken is’, zegt Lynn Pellens, expert gezondheid bij Partena. ‘Vroeger was roken namelijk net zo’n gewoonte: men wist wel dat het niet helemaal goed was voor de gezondheid, maar iedereen deed het want het zat zo ingebakken in onze cultuur.’

De gemiddelde Vlaming zit meer dan 8 uur per dag, mensen met een zittend beroep zelfs meer dan negen uur, en onderbreekt dat veel te weinig. Dat blijkt uit een steekproef van Partena bij 1.039 Vlamingen.

Het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) merkt op dat urenlang stilzitten kan leiden tot rugklachten, kanker, overgewicht, diabetes type 2, spier- en gewrichtsklachten, hartproblemen, nekklachten, slecht zicht, slaapproblemen en gevolgen kan hebben op de gemoedstoestand.

Mentaliteitswijziging

We moeten dus onze mentaliteit wijzigen en het zitten om de dertig minuten onderbreken, zeggen Partena en VIGeZ. De bewustmakingscampagne ikziejewelzitten.be bestaat uit een online zittest, om een ‘zitprofiel’ bepalen, gevolgd door een online stappenplan om vier weken uit de stoel te komen, wat nodig is om gewoontes te doorbreken. Het actieplan bestaat uit nieuwsbrieven en sms-coaching.

‘De campagne past in de nieuwe Vlaamse strategie als het gaat om de promotie van gezonde levensstijlen’, zei Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) op de lancering van de campagne in Gent. Vandeurzen herinnerde aan een gezondheidsconferentie eind vorig jaar, waarbij ‘sedentair gedrag’ voor het eerst toegevoegd werd aan de lijst met ongezonde levensstijlen. Omdat werkgevers een belangrijke rol spelen in het faciliteren van minder zitten, zal Vlaanderen de komende twee jaar 2.900 kmo’s begeleiden.

Enkele tips:

Genoeg bewegen is volgens Partena en VIGeZ gemakkelijker dan u denkt. Enkele beweegtips voor alleen op het werk:

* Rekken en strekken

Zit je vaak lang achter de computer? Af en toe even rechtstaan en je spieren uitrekken is een goed idee. Zo voorkom je rug- en nekpijn. Die ontstaat namelijk door lange tijd in dezelfde houding te blijven zitten.

* Staand werken

Doe je telefoontjes rechtstaand of wandelend: je doet je lijf er een plezier mee. Zijn er sta-tafels op je werk? Maak er gebruik van! Wissel zittend en staand werken af. Tijdens het zitten kan je een ergonomisch zitkussen gebruiken waarmee je zelfs al zittend je rug in beweging houdt.

* Stap niet zomaar de lift in

De trap nemen in plaats van de lift is een bekende beweegtip. Maar misschien werk jij wel op de 8ste verdieping… Begin dan klein: neem de trap naar de eerste verdieping, en stap daar pas in de lift. Bouw dit geleidelijk op. Elke stap telt!

* Meer dan één werkplek

Wissel zitten, staan en wandelen af op het werk. Gebruik de standing desks als die er zijn, doe je telefoontjes al wandelend, en ga eens aan een ander bureau zitten. Alles om te vermijden dat je de hele dag op dezelfde stoel aan hetzelfde bureau in dezelfde houding blijft zitten.

* Het kan ook moeilijker

Natuurlijk stap je altijd naar de dichtstbijzijnde toiletten of koffiemachines? Maar waarom niet eens naar een andere verdieping gaan? Met de trap, natuurlijk!

* Nieuwe taak, nieuwe houding

Klaar met e-mails lezen? Even rechtstaan. Document dichtgeklikt? Even glaasje water halen. Meeting afgerond? Volgende taak rechtstaand afwerken. Afwisseling is de boodschap!