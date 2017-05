Het rommelt weer bij FIFA: opzijgeschoven topman heeft geen begrip voor gedwongen vertrek

“In de strijd tegen de corruptie is dit een stap terug.” Dat verklaarde de Zwitser Cornel Borbély woensdag aan enkele journalisten daags nadat hij door de Raad van Bestuur van de Wereldvoetbalbond FIFA werd opzijgeschoven als voorzitter van de onderzoekskamer van de Ethische Commissie.

“De beslissing om mijn mandaat en dat van Hans-Joachim Eckert (voorzitter van de disciplinaire kamer van de Ethische Commissie, red) niet te verlengen, is een stap terug in de strijd tegen de corruptie. Er gaat op deze manier heel wat knowhow en ervaring verloren. Dit was een onnodige beslissing en daarom is ze dus politiek geladen”, vertelde Borbély.

Borbély en Eckert vervolgden met hun beide kamers van de Ethische Commissie meer dan 60 officials wegens corruptie. Onder meer voormalig FIFA-baas Sepp Blatter, diens secretaris-generaal Jérôme Valcke en gewezen UEFA-voorzitter Michel Platini werden onder hun bewind gestraft. Ook de handel en wandel van huidig FIFA-voorzitter Gianni Infantino werd onder de loep genomen, maar dat onderzoek kreeg geen disciplinair vervolg.

Volgens Borbély ligt er nog heel wat werk op de plank. “Er zijn nog honderden zaken hangende. Er moet nog heel wat onderzoekwerk worden verricht”, verzekerde de Zwitser.

De FIFA-top zit deze week samen in Manama, de hoofdstad van Bahrein. Morgen/donderdag worden de Griekse rechter Vassilios Skouris en de Colombiaanse advocate Maria Claudia Rojas in principe aangeduid als opvolgers voor Borbély en Eckert.