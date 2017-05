Het Witte Huis heeft de ontslagbrief van James Comey, directeur van de federale politiedienst FBI die dinsdag onverwacht werd ontslagen, openbaar gemaakt. ‘Bijna iedereen is het erover eens dat hij zware fouten heeft gemaakt.’

President Donald Trump liet James Comey dinsdag per brief weten dat Comey niet meer geloofwaardig was als hoofd van de FBI. Die dienst valt onder het ministerie van Justitie. Hij wees voor die beslissing naar het advies van zijn minister van Justitie Jeff Sessions en diens adjunct Rod Rosenstein, dat openbaar werd gemaakt.

‘Gebaseerd op mijn eigen evaluatie, en voor de redenen die werden opgesomd door mijn adjunct Rosenstein, kwam ik tot de conclusie dat er een frisse start nodig is aan het hoofd van de FBI’, schreef Sessions. ‘Het is essentieel dat dit departement zijn toewijding onderstreept voor de oude principes die de integriteit en eerlijkheid van federaal onderzoek en vervolging verzekeren.’

‘De directeur van de FBI hoort iemand te zijn die trouw de regels en principes van het departement volgt, en die het juiste voorbeeld toont voor onze agenten en andere werknemers. Daarom is het aanbevolen om James B. Comey, Jr. uit zijn functie te zetten en een ervaren en gekwalificeerd individu aan te stellen om de fantastische mannen en vrouwen van de FBI te leiden.’

‘Schoolvoorbeeld van wat níet te doen’

Rosenstein focust in zijn memo vooral op de manier hoe Comey het onderzoek naar de e-mails van Hillary Clinton heeft geleid. ‘Bijna iedereen is het erover eens dat de directeur zware fouten heeft gemaakt in die zaak.’ Zo zou Comey volgens Rosenstein zijn boekje meer dan eens te buiten zijn gegaan.

‘Het was verkeerd van de directeur om zich boven de minister van Justitie te stellen en op 5 juli 2016 aan te kondigen dat de zaak gesloten moet worden zonder vervolging. Het is niet zijn taak om dat te verkondigen. Hij had hoogstens mogen meedelen dat de FBI het onderzoek had afgerond en zijn bevindingen zou presenteren aan de aanklagers.’

Dat Comey op een andere persconferentie informatie uit dat onderzoek deelde met nieuwsmedia, was nog een grote fout, aldus Rosenstein. ‘Het is een schoolvoorbeeld van wat openbare aanklagers en agenten worden geleerd niet te doen.’

‘De manier waarop Comey het e-mailonderzoek heeft afgehandeld was fout’, besluit Rosenstein. ‘Daardoor is het onwaarschijnlijk dat de FBI het publieke vertrouwen en dat van het congres kan terugwinnen tot er een directeur wordt aangeduid die de ernst van de fouten begrijpt en belooft ze niet te herhalen. Omdat Comey geweigerd heeft zijn fouten toe te geven, kunnen we niet van hem verwachten dat hij de nodige corrigerende acties toepast.’

