Luc Sels: ‘Dit had ik niet echt verwacht’

Met een klein verschil is Luc Sels gisterenavond laat tot rector van de KU Leuven gekozen. Hij wil nu de rangen sluiten. ‘De commotie van de afgelopen dagen had niet gemoeten.’

Bent u verrast door deze overwinning?

‘Ja. Dit had ik niet echt verwacht. De stemming was moeilijk te peilen tijdens de campagne. Zolang de campagne over de inhoud ging, merkte ik dat de steun toenam. Zeker tegen het einde besefte ik dat het erom ging spannen. Dat het zeker geen 60/40-overwinning voor Torfs zou zijn. Maar ik dacht dat veel mensen toch voor de continuïteit van de huidige bestuursploeg gingen kiezen. Ik ging er dus vanuit dat Rik toch finaal ging winnen, een overwinning die ik zeker had gerespecteerd.’

Heeft de controverse van de afgelopen dagen (met onder meer de mail van Jos Vaesen en Herman Daems, sco) een positieve of negatieve invloed gehad op uw verkiezing?

‘Moeilijk te zeggen. Beiden, denk ik. Die lekken gebeurden buiten mijn controle. Dat ligt niet in mijn karakter. Die commotie had niet gemoeten en gemogen. Ik denk dat het ook zonder die lekken close was geweest. Maar dat moeten we nu achter ons laten. Ik reik de hand aan de huidige bestuursploeg, die goed werk heeft verricht.’

U bent gewonnen met een zeer kleine meerderheid. Zegt dat iets over uw mandaat?

‘Ach, vorige verkiezingen had Rik ook maar een klein verschil. Die afstand heeft de KU Leuven nooit belet om de rangen te sluiten rond de nieuw verkozen rector. Wij hebben geen twee derde nodig om tot een gedragen meerderheid te komen.’

‘Ik heb ook nooit de illusie gehad dat ik met twintig procentpunten zou winnen. Het feit ik geen namen noemde van mogelijke vicerectoren heeft denk ik wel wat professoren afgeschrikt. Rik kon daar meer duidelijkheid geven omdat hij die oefening vier jaar geleden al gemaakt had.’

Wat wordt uw eerste prioriteit?

‘Deze namiddag ga ik proberen wat rust te nemen met de kinderen. Dat had ik beloofd na een aantal zeer hectische weken waarin ze mij veel te weinig gezien hebben. Daarna is het vanaf nul beginnen: er moeten nog vicerectoren aangesteld worden. Voor de drie vicerectoren van de groepen (Humane, Biomedische, Wetenschappen & Technologie) en de KULAK wil ik werken met een nominatieprocedure. De gespecialiseerde vicrectoren - bijvoorbeeld onderwijsbeleid - ga ik zelf invullen. Tegen half juni wil ik daar toch enig zicht op krijgen. Maar vraag me niet om er nu al namen op te plakken. Ik wil ook met gender-pariteit werken.’

Wanneer zal het verschil tussen uw stijl en die van Torfs zichtbaar zijn op het terrein?

‘Ik begin eraan op 1 augustus, maar ik verwacht pas vanaf september zichtbare veranderingen, als de Academische Raad en de groepsbesturen terug samenkomen. Mijn stijl zal zijn te luisteren en de behoeftes die er bestaan capteren.’

Welke inhoudelijke punten staan er bovenaan uw prioriteitenlijst?

‘Ik wil graag de discussie snel opstarten over het onderzoeksbeleid. We moeten het debat aangaan over de aanwending van de interne onderzoeksfondsen. Daar hoort ook een vorm van basisfinanciering bij. Een stukje van de middelen moeten we daarvoor reserveren.’

‘De onderwijsvisie wil ik ook bijstellen als het over de kwaliteitszorg gaat. We nemen de goede punten van de huidige bestuursploeg over, maar willen wel verbeteren. Maar verwacht geen bocht van honderdtachtig graden.’

‘Ook de internationalisering heeft prioriteit: dat wil ik universiteits-breed doen. Gaan kijken waar we de faculteiten kunnen ondersteunen en hoe we het gesprek kunnen aangaan met andere echte topuniversiteiten.’

Als decaan bent u ook actief buiten de universiteit: onder meer in het Vlaams Partnerschap Duaal Leren, in de Hoge Raad voor Werkgelegenheid en het Steunpunt Werk. Om er maar een paar te noemen. Gaat u dat allemaal blijven doen?

‘Ik ga daar nu nog niet op antwoorden. Ik moet dat allemaal eens rustig bekijken. Ik heb ook nog jonge kinderen. Om dat met de functie als rector te combineren, moet ik keuzes maken. Ik hoef niet noodzakelijk op alle fora op te treden, dat helpt al. En er zijn natuurlijk ook de vicerectoren die een aantal taken op zich kunnen nemen.’