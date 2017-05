Alle Belgische adopties via omstreden Congolees weeshuis onderzocht

Het federaal parket zal alle Belgische adopties die via het omstreden Congolese weeshuis Tumaini gebeurd zijn herbekijken. Drie van die adopties bleken eerder al niet wettelijk te zijn. Nu zullen ook de andere adopties uit het weeshuis van Julienne Mpemba onder de loep worden genomen.

In december vorig jaar raakte bekend dat het federale parket meerdere huiszoekingen had uitgevoerd nadat was gebleken dat drie van de twaalf kinderen die eind 2015 vanuit Congo naar België waren gekomen, ten onrechte voor adoptie waren aangeboden.

Ze bleken een valse identiteit gekregen te hebben en bovenal, het bleken geen wezen te zijn. Sinds het federaal parket de zaak onderzoekt, is voor hen een jeugdrechter aangesteld, die moet beslissen of ze in België mogen blijven of terug naar Congo moeten. Hun adoptieouders waren uiteraard niet op de hoogte van de fraude.

Journalisten van Het Laatste Nieuws speurde de biologische ouders van de kinderen op in de Democratische Republiek Congo. De ouders vertelden hen dat ze dachten dat ze hun kinderen hadden meegestuurd op jeugdkamp. Toen de kinderen niet terugkwamen, gaven ze hen als vermist op.

Het federaal parket zal nu ook de andere adopties sinds de samenwerking met het weeshuis werd opgestart in 2012 onderzoeken, zo meldt Het Laatste Nieuws en bevestigt het federaal parket. Om hoeveel kinderen het gaat, is nog niet duidelijk. Maar Julienne Mpemba, de spilfiguur die in verdenking werd gesteld van mensenhandel, liet verstaan dat ze ‘dertig à veertig’ wezen leverde aan wensouders in België en de VS.

De Belgisch-Congolese Julienne Mpemba runde het weeshuis Tumaini in Kinshasa. In 2014 kwam ze bij de PS op voor de Europese verkiezingen. Ze zou ook als juriste gewerkt hebben voor de Franse Gemeenschap.