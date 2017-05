“Titelstrijd in de F1 zal niet door de banden beslist worden”

Volgens Mercedes-piloot Valtteri Bottas zal de titelstrijd in de Formule 1 dit seizoen niet beslist worden door de banden en in welke mate de teams ze optimaal kunnen laten functioneren.

Mercedes en Ferrari zijn dit jaar erg aan elkaar gewaagd. Allebei wonnen ze dit seizoen al twee races en in de wk-tussenstand leidt Mercedes met één punt voorsprong op Ferrari.

De eerste vier races van het seizoen toonden aan dat de banden en het zogenaamde ‘bandenmanagement’ erg belangrijk zijn. Sebastian Vettel en Ferrari slaagden er in Australië en Bahrein in om te winnen. Een lagere bandendegradatie, waardoor Ferrari een agressievere bandenstrategie kon hanteren, bleek telkens de sleutel tot succes te zijn.

Toch is Valtteri Bottas, die in Rusland met Mercedes wist te zegevieren, er niet van overtuigd dat de banden de titelstrijd zullen beslissen. Volgens Bottas, die in Bahrein serieuze problemen ondervond met zijn banden, zullen zowel Ferrari als Mercedes weldra helemaal begrijpen hoe de banden van Pirelli dit seizoen optimaal presteren. Vervolgens zullen de onderlinge krachtsverhoudingen tussen Ferrari en Mercedes enkel en alleen nog door de wagen en de rijders bepaald worden.

“Het is moeilijker om goed te begrijpen hoe iedere bandencompound zich gedraagt en goed te laten functioneren op de verschillende circuits,” aldus Bottas tegenover het Britse ‘Autosport’. “Ik denk dat het altijd al zo is geweest in de Formule 1. Nu het verschil tussen onze wagen en die van Ferrari zo klein is, zijn het details zoals bijvoorbeeld de banden die de uitslag kunnen bepalen. De banden zijn immers het enige dat de wagen in contact brengt met het circuit.”

“Ik denk echter dat we in de toekomst steeds minder over de banden zullen praten. Eenmaal iedereen beter begrijpt hoe ze de banden onder verschillende omstandigheden optimaal kunnen laten functioneren, dan zullen we veel minder verschillen zien wat de banden betreft,” aldus Bottas.

“Er zal dan minder over de banden gesproken worden en meer over de wagens, de afstelling van de wagens en de manier waarop de teams de wagens ontwikkelen.”

Bottas geeft ook toe dat Mercedes verrast is door de competitiviteit van Ferrari.

“Ze zijn verrassend goed. Ze hadden een erg goede winter en hebben hun wagen sinds eind vorig jaar enorm goed ontwikkeld. Ze hebben een erg grote stap vooruit gezet,” vindt Bottas. “Het zorgt ervoor dat we nog beter ons best proberen doen. Daardoor is ieder raceweekend bijzonder interessant, niet alleen voor ons maar voor iedereen.”

