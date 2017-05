Lezing Francken aan UGent vier keer onderbroken

Aan de UGent is een lezing van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) dinsdagavond vier keer onderbroken door activisten die ‘getuigenissen’ voorlazen van mensen in gesloten asielcentra. Maar de staatssecretaris kon zijn lezing, georganiseerd door het Katholiek Vlaams Hoogstudenten Verbond (KVHV), wel afwerken.

Voorafgaand aan de lezing sloot de politie een tiental anarchisten in op het Sint-Pietersplein. Aan de ingang van een bijna volzet auditorium protesteerden voor de lezing ook een tiental studenten. De federale en lokale politie was overigens ruim aanwezig, ook in burger.

De lezing van Francken werd vier keer onderbroken door militanten die ‘getuigenissen’ van asielzoekers in gesloten centra voorlazen. Een militant nam het woord ‘in het kader van de vrije meningsuiting’ om een punt te maken rond ‘gesloten asielcentra die eigenlijk gevangenissen zijn’.

‘Extreemlinks mag alles’

‘Hier zijn 620 mensen ingeschreven die graag komen luisteren, en twintig studenten hebben afgesproken om de lezing naar de knoppen te helpen met een afgesproken woordje’, aldus Francken. ‘Dat zouden rechtse studenten maar eens moeten proberen doen. Extreemlinks mag alles.’

Het publiek applaudisseerde en scandeerde Franckens naam om het protest te overrulen. Toen een andere militante een getuigenis voorlas over een isolatiecel, probeerde de politie de vrouw te overtuigen om ermee op te houden.

Inhoudelijk bouwde Francken zijn lezing op rond vier ‘actuele uitdagingen’: asiel, terreur en radicalisme, nationaliteit en tenslotte terugkeer. Hij verdedigde onder meer de EU-Turkijedeal.