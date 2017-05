Trump ontslaat FBI-directeur Comey

De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag onverwacht James Comey ontslagen, de directeur van de federale politiedienst FBI.

In een brief aan Comey zei Trump dat die ‘niet in staat was om de FBI doeltreffend te leiden’. Een nieuw leiderschap was nodig om het vertrouwen in de FBI te herstellen, zei Trump.

Comey was al langer een omstreden figuur, vooral omdat hij vorig jaar vlak voor de presidentsverkiezingen had aangekondigd dat de FBI een nieuw onderzoek had geopend naar e-mails van Hillary Clinton, de Democratische kandidate en tegenstandster van de Republikein Trump. Volgens de Democraten had die aankondiging bijgedragen tot Clintons nederlaag.

Dinsdag was gebleken dat Comey vorige week aan het Congres onnauwkeurige informatie had gegeven over de e-mails van Clinton.

James Comey is pas de tweede FBI-directeur ooit die ontslagen wordt. Comey was benoemd door Trumps voorganger Barack Obama, maar had onder meer gewerkt voor de Republikein George W. Bush.

Comey leidde ook het onderzoek naar de mogelijke inmenging van Rusland tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen en eventuele links met de Trump-campagne.

De zoektocht naar een opvolger begint meteen, liet het Witte Huis nog weten.