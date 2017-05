?? | Players' Player of the Season 2016/17... @RomeluLukaku9 . Well played, Rom! #TheDixies pic.twitter.com/3ptyrhuTU0

Romelu Lukaku is door zijn ploeggenoten verkozen tot Speler van het Seizoen bij Everton. De topschutter van de Engelse Premier League kreeg de prijs dinsdagavond in de Philharmonic Hall in Liverpool tijdens het jaarlijkse eindeseizoensgala “The Dixies”.

Lukaku scoorde dit zijn seizoen al 25 doelpunten voor de Toffees. Met 24 competitietreffers is “Big Rom” ook de topschutter in de Premier League. De statistieken van de 23-jarige centrumspits zijn ook zijn ploegmaats niet ontgaan.

“Ik heb zo’n prijs in mijn profcarrière nog nooit gekregen. Ik dacht dat Idrissa Gueye na zo’n consistent seizoen zou winnen”, reageerde Lukaku. “De middenvelders hebben mij en Ross Barkley dit seizoen geholpen om doelpunten te creëren, dus we zijn hen ook dankbaar. Ik ben heel gelukkig en wil de manager (Ronald Koeman) bedanken om me te blijven pushen. Ik weet dat ik niet altijd de makkelijkste ben, maar hij heeft me wel naar een hoger niveau getild.”

Everton bezet op twee speeldagen van het einde de zevende plaats in de Engelse Premier League.