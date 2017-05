Betis Sevilla ontslaat coach

Betis Sevilla heeft twee speeldagen voor het einde van de Primera Division het contract met zijn Spaanse trainer Victor Sanchez del Amo beëindigd. Dat meldde de Andalusische club dinsdag op zijn website.

Victor Sanchez had in Sevilla nog een contract tot medio 2018, maar na een reeks van drie kansloze nederlagen besloot Betis hem dit seizoen al op de keien te zetten. Assistent-trainer Alexis Trujillo, van 1993 tot 2000 zelf speler en kapitein van Betis, neemt het roer over tot het einde van het seizoen.

De 41-jarige Spanjaard volgde in november 2016 de ontslagen Gus Poyet, maar slaagde er niet in Betis weg te leiden uit de onderste regionen van het klassement. Victor Sanchez won slechts 7 van zijn 25 wedstrijden met Betis, dat met 37 punten de vijftiende plaats bezet in La Liga. Daarmee is de club wel al zeker van het behoud.

Eerder was Victor Sanchez als assistent-trainer aan de slag bij Getafe (2010-2011) en Olympiakos Piraeus (2013-2014). Als hoofdcoach had hij Sevilla (2012-2013), Deportivo (2015-2016) en Olympiakos Piraeus (2016) al onder zijn hoede.