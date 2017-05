Europa wil ‘wilde globalisering’ temmen

De Europese Commissie erkent zwart op wit dat de globalisering beteugeld moet worden. ‘De voordelen zijn niet eerlijk verdeeld tussen Europese regio’s en onze burgers.’

’Ik zal jullie beschermen tegen de gevolgen van de wilde globalisering.’ Die boodschap droeg de extreemrechtse Franse presidentskandidate Marine Le Pen keer op keer uit tijdens haar campagne. Met succes: de aanpak verklaart mee haar 10,6 miljoen stemmen zondag.

Ook in andere EU-lidstaten mikken eurosceptische partijen aan beide zijden van het politieke spectrum op de stemmen van degenen die ‘de verliezers van de globalisering’ worden genoemd. Vooral de sociaaldemocratische partijen zitten daardoor zwaar in het defensief.

De Commissie wil vandaag de boodschap uitsturen dat globalisering niet alleen de ‘happy few’ ten goede mag komen. ‘Terwijl we ooit simpelweg het dogma volgden van ‘vrije’ handel, willen we daar nu ‘eerlijke’ handel van maken’, schreef de sociaaldemocraat Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Commissie, onlangs op zijn Facebook-pagina.

Timmermans presenteert vandaag de discussienota en schrijft daarin: ‘We moeten ons afvragen wat we kunnen doen om de Europese burgers, vooral de meest kwetsbaren, te beschermen en te verdedigen.’

De nota wijst erop dat globalisering een eeuwenoud fenomeen is dat enorme kansen biedt. In de EU hangen meer dan 30 miljoen jobs af van export naar de rest van de wereld; een miljard euro export zou goed zijn voor 14.000 jobs. Wereldwijd hebben honderden miljoenen mensen zich losgerukt uit de armoede dankzij de wereldhandel.

Maar voor veel Europeanen wegen vooral de nadelen door, erkent het rapport. ‘Voor hen staat globalisering gelijk aan jobverlies, sociale onrechtvaardigheid of lagere normen inzake milieu en gezondheid. Ze zien het als een factor die tradities en identiteiten uitholt. Die bezorgdheden moeten we aanpakken.’

Burgers krijgen de indruk dat regeringen de veranderingen niet langer onder controle hebben. Fenomenen als delokalisaties of sociale dumping spoelen de steun voor het Europese project weg. Actie is des te urgenter omdat de digitalisering de globalisering nog versnelt. ‘Er is een risico dat globalisering zorgt voor nog grotere ongelijkheden en sociale polarisering’, staat er.

Geen protectionisme

Protectionisme is geen oplossing. Grafieken moeten bewijzen dat er een correlatie is tussen het open karakter van een economie en lagere ongelijkheid binnen de EU. ‘We moeten de globalisering vorm geven, niet erbij zitten en ernaar kijken en het laten passeren als een storm’, verklaarde Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker maandag in Berlijn.

De nota is één van de vijf documenten die het debat over de toekomst van de EU na de Brexit op gang moeten trekken en reikt geen concrete oplossingen aan. Maar Europa moet meer doen ‘om de voordelen van globalisering eerlijker te verdelen, in lijn met onze principes van solidariteit en duurzaamheid’.

Daarom moet de EU op internationaal vlak haar economisch gewicht gebruiken om de regelgeving te verscherpen tegen belastingontwijking, corruptie en sociale dumping. Maar dat kost tijd, en regels worden overtreden: ‘We mogen niet naïef zijn. We moeten actief optreden tegen landen en bedrijven die er oneerlijke praktijken op nahouden.’ Juncker pleit al een tijd voor krachtiger instrumenten om de EU te beschermen tegen landen die hun overproductie dumpen op de Europese markten.