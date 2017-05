Schauvliege opent frontale aanval op Natuurpunt

In een interview met Knack, dat woensdag verschijnt, maakt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) een frontale aanval op Natuurpunt. Zij verwijten de minister namelijk een gebrek aan bosbeleid. “Dat ze dan eerst zelf stoppen met bossen kappen”, reageert ze fel.

Veel varkensboeren in ons land zitten in de problemen en willen er liever mee stoppen. Al kunnen ze dat niet omdat ze te veel schulden hebben. 'Een moeilijk probleem', zegt Schauvliege daarover in het weekblad Knack.

'Sommigen pleiten voor een ‘warme’ sanering waarbij we de mensen geld geven om ermee te stoppen. Maar dan neemt iemand anders die bedrijven gewoon over, desnoods vanuit het buitenland. Wij stimuleren liever goed management: landbouwers moeten goede bedrijfsleiders zijn, die hun cijfers in de gaten houden.'

De keerzijde daarbij is dat er een evolutie komt naar grotere bedrijven en familiebedrijven uit de boot zouden vallen. 'Sommigen willen dat we teruggaan naar een moderne versie van het ‘keuterboerke’ dat ons van voedsel voorziet. Die moet fors ondersteund worden, anders is ze niet winstgevend. Pleiten voor kleine boeren is sympathiek, maar die mensen moeten er ook van kunnen leven', aldus Schauvliege in Knack.

Aanval op Natuurpunt

In hetzelfde interview lanceert Schauvliege ook een frontale aanval op Natuurpunt. De natuurvereniging meent namelijk dat de minister enkel de subtop van zonevreemde bossen beschermt, en niet de toplaag, daarbij verwijzend naar het heikele Essers-dossier.

Volgens Schauvliege is er meer nieuw bos voorzien dan dat er voor dat project gekapt wordt. 'Ik kreeg in dit dossier het ene tegenstrijdige advies na het andere, ook van wetenschappers, waarna er een passende beoordeling kwam. De beslissing in het dossier-Essers is trouwens door de vorige regering genomen', aldus de Vlaamse minister.

Schauvliege benadrukt ook dat de Vlaamse regering beslist heeft om de toplaag van de zonevreemde bossen te beschermen. 'Ik ben de eerste die dat ooit heeft klaargespeeld. Helaas staan er ook waardevolle bossen op de kaart waar wél iets mee zal gebeuren', aldus de minister van Milieu.

Volgens Knack zegt Natuurpunt dat Schauvliege niet de toplaag beschermt, maar de subtop van de zonevreemde bossen. 'Dat is zever. Als Natuurpunt kritiek heeft op mijn plannen, dat het dan zélf stopt met bossen kappen. Natuurpunt is de grootste netto-ontbosser in Vlaanderen en verantwoordelijk voor een kwart van de gemiddelde jaarlijkse ontbossing', klinkt het nog fors in Knack.

Schauvliege voegt er aan toe dat ze er alles aan doet om de ontbossing te stoppen. 'We gebruiken het geld uit het boscompensatiefonds om nieuwe bossen te planten. We hebben ook het bedrag opgetrokken dat je moet betalen om een bos te mogen kappen. Toen Vera Dua van Groen minister was, verlaagde ze het en stimuleerde ze zo de ontbossing. Ik denk dus niet dat ik zo slecht bezig ben.'

Natuurpunt wil niet polariseren

'Over het probleem van de ontbossing in Vlaanderen zijn Natuurpunt en de minister het eens, over de mogelijke oplossingen blijkbaar niet', reageert Hendrik Moerman van Natuurpunt dinsdagavond. 'De minister en wij zitten op dezelfde golflengte wat betreft het probleem: er is te weinig bos in Vlaanderen en te veel beton.'

Natuurpunt wil naar eigen zeggen echter niet polariseren. 'Door allerlei cijfers en feiten op een hoopje te gooien, krijg je een ongenuanceerd debat. We willen ook benadrukken dat er toch verschillende soorten van ontbossing bestaan. Monotone plantages omvormen tot bijvoorbeeld heidegebied is toch iets anders dan het kappen van een waardevol, Europees beschermd boos voor industrie', aldus Moerman



Groen: ‘Uitspraken zijn een minister onwaardig’

Groen reageert verbijsterd op de uitspraken van Schauvlieghe in Knack. ‘Wat heeft minister Schauvlieghe eigenlijk tegen het milieu? Waarom zoekt ze de confrontatie met biologische boeren en met natuurverenigingen? Dergelijke uitspraken zijn een minister onwaardig’, stelt Björn Rzoska, Vlaams fractieleider (Groen). Rzoska vraagt zich af of de minister namens de regering spreekt in deze.

Rzoska vindt de houding van Schauvlieghe een minister onwaardig. ‘Door bruggen op te blazen, te beledigen en te polariseren helpt Schauvlieghe noch onze leefomgeving, noch de boeren vooruit. Schauvlieghe zet boeren onderling tegen elkaar op, om haar desastreuze landbouwbeleid te verbergen. In plaats van oplossingen te formuleren creëert ze alleen polarisatie’, aldus Rzoska.

Groen vindt het parcours dat minister Schauvlieghe op natuurbeleid heeft gereden teleurstellend. Toch heeft ze kritiek op milieuorganisaties die dat aankaarten. ‘Het is erg kort door de bocht om de brede kritiek op haar beleid te gaan herleiden tot enkele milieuorganisaties. In plaats van milieuorganisaties en boeren te beledigen kan ze beter naar de feiten kijken. Onder minister Schauvlieghe is Vlaanderen een netto-ontbosser. Dit beleid wil de Vlaming niet’, besluit Rzoska.