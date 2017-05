Europese Commissie verwacht begrotingsdiscipline van president Macron

Europees commissaris voor Economische en Financiële Zaken Pierre Moscovici roept de nieuw verkozen Franse president Emmanuel Macron op om het tekort op de Franse begroting onder de 3 procent te houden. Dat moet Frankrijk van het Europese strafbankje halen.

'Ik ben ervan overtuigd dat Frankrijk nu onder de buitensporigtekortprocedure kan uitkomen', zei Moscovici dinsdag tijdens een persconferentie in Parijs. Die procedure wordt opgestart wanneer een EU-lidstaat zijn begrotingstekort boven de 3 procent laat uitkomen of zijn schulden niet snel genoeg afbouwt. In de praktijk komt het erop neer dat Europa streng toeziet op de overheidsuitgaven. In het uiterste geval kan de buitensporigtekortprocedure tot financiële sancties leiden.

'Wij hebben alle redenen om aan te nemen dat de doelstelling om onder de 3 procentgrens te blijven, om de criteria te respecteren, doenbaar is', zei Moscovici. Hij herinnerde eraan dat de Commissie dit jaar een tekort van 2,9 procent verwacht, maar vreest dat in 2018 het tekort zal oplopen tot 3,1 procent.

'Frankrijk moet maar een kleine inspanning doen' om ook volgend jaar de begrotingsnorm te halen, aldus Moscovici, die tussen 2012 en 2014 zelf minister van Financiën was in Frankrijk. Het enige wat Macron hoeft te doen, is 'zijn campagnebeloftes houden', aldus de Europees commissaris.

Maandag al liet ook Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker optekenen dat Frankrijk wat hem betreft 'te veel geld uitgeeft'. De lopende Europese procedure tegen het land werd al in 2009 opgestart.