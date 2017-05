VN schat dodentol van vluchtelingendrama op Middellandse Zee op 250

Bij twee schipbreuken voor de kust van Libië zijn dit weekend vermoedelijk 250 mensen verdronken. Dat heeft het VN-vluchtelingencommissariaat (UNHCR) dinsdag gezegd. De Verenigde Naties hadden de dodentol aanvankelijk op minder dan 200 geschat. Slechts zes mannen en een vrouw konden door de Libische kustwacht worden gered.

Vrijdag was vanuit Libië een opblaasbare sloep vertrokken. Op enkele uren tijd was alle lucht uit de sloep verdwenen en sloeg het vaartuig om. Een Deens vrachtschip wist een vijftigtal migranten te redden. De overlevenden werden overgebracht naar Pozzallo, in het zuiden van Sicilië. Zondag maakte een vaartuig slagzij voor de kust van Zawiya.

De twee incidenten doen de dodentol op de zeeroute van Noord-Afrika naar Italië dit jaar stijgen tot boven de 1.300. Sinds januari probeerden al meer dan 43.000 vluchtelingen via de Middellandse Zee Europa te bereiken.