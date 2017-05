De Nederlander Gio Antonioli wordt de nieuwe voorzitter van de BENE-League handbal. Hij volgt zijn landgenoot Stan Backus op die zijn mandaat ter beschikking had gesteld. Antonioli ziet zichzelf als een verbindingsman en wil de ingezette ontwikkelingen voortzetten.

Gio Antonioli heeft een verleden in het handbal. Zo was hij speler bij onder andere Tachos waar hij later doorgroeide als coach. In België trainde hij Neerpelt, het huidige Sporting Nelo en won hij met Merksem de landstitel. Dankzij die ervaring kent hij de Nederlandse en Belgische competitie en heeft hij goede contacten met beide bonden.

“Ik vind het een hele eer om voorzitter te worden van de BENE-League”, zegt Antonioli. “Ik kan mij goed vinden in de ambitie van het bestuur en de clubs en wil de ontwikkelingen die zijn ingezet voortzetten. Ik zie mezelf als een verbindingsman. Dat past bij mijn karakter en dat van de BENE-League. Ik zal dus niet als een olifant door een porseleinkast gaan. Uiteraard heb ik persoonlijke ambities maar eerst wil ik samen met het bestuur alles eerst bespreken. Wat mij verheugt is dat zowel de Nederlandse als de Belgische bond stappen in de goede richting zetten. Beide federaties zetten professionals in om de sport meer onder de aandacht te brengen waardoor ze het handbal ook proberen te commercialiseren. De kracht van de BENE-League is dat het spelniveau enorm gegroeid is. De finale van de Final Four tussen OCI Nitrogen-Lions en Achilles Bocholt was er eentje van zeer hoog niveau. Het was één van de beste wedstrijden die ik ooit in de lage landen gezien heb.”

Dat Gio Antonioli het voorzitterschap van de BENE-League aanvaardt, wordt zowel in België als Nederland op gejuich onthaald.

“Met Gio Antonioli heeft de BENE-League een ervaren bestuurder binnengehaald die steeds zeer nauw staat bij het handbal, zowel in België als in Nederland, en die anderzijds bijzonder deskundig is in het aansturen en begeleiden van (sport)organisaties in de non-profit”, zegt Piet Moons, voorzitter van de Koninklijke Belgische handbalbond. “Als ‘bruggenbouwer’ heeft Gio het perfecte profiel om op termijn de doelstellingen van de BENE-League in goede banen te leiden. Vanuit de KBHB, en de Belgische BENE-League clubs, danken wij Gio voor het vertrouwen dat hij stelt in BENE-League en voor zijn inzet om mee aan de kwalitatieve weg, sportief en organisatorisch, van het handbal te bouwen.”

“Ik ben bijzonder verheugd met de komst van Gio Antonioli”, vult Tjark de Lange, voorzitter van het Nederlands Handbalverbond, aan. “Ik ben ervan overtuigd dat hij samen met de clubs en federaties de BENE-League naar een hoger niveau kan tillen.”