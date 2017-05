Judoka Jasper Lefevere stopt op internationaal niveau

Jasper Lefevere zet op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn internationale judocarrière. Dat bevestigt de West-Vlaming, die uitkomt in de klasse tot 66 kg, dinsdag op de website van de Vlaamse Judofederatie (VJF).

“Na het EK 2017 (waar hij in Warschau in de tweede ronde sneuvelde, red) heb ik beslist om een stap terug te zetten en te stoppen met judo op internationaal niveau. Ik blik tevreden terug op een topsportcarrière met vele internationale medailles en deelname aan EK’s, WK en Olympische Spelen. Een volgende stap vooruit zou medailles op deze grote kampioenschappen betekenen. Aangezien ik net onder dat niveau blijf staan, heb ik de moeilijke, maar weloverwogen, beslissing genomen om afscheid te nemen van topsport”, legt Lefevere, nummer 45 op de IJF-ranking, uit.

Op de Olympische Spelen in Rio werd Lefevere vorige zomer al in de eerste ronde uitgeschakeld.

“De combinatie van Topsport, zonder topsportcontract, en studies doctoraat (in de chemie, red) en post-doc was niet altijd even evident”, legt hij uit. “Nu ben ik op een punt in mijn leven gekomen dat ik een professionele carrière wil uitbouwen en mijn andere ambities wil waarmaken. Je zal mij in de toekomst zeker nog op de judomat blijven vinden en ik hoop nog ergens te kunnen bijdragen aan het judo in België.”