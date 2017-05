Leuvense studentenraad stapt uit verkiezingscommissie

De Studentenraad KU Leuven heeft besloten zich terug te trekken uit de verkiezingscommissie na de gebeurtenissen van afgelopen dagen.

De verkiezingscommissie bestaat uit vertegenwoordigers uit verschillende geledingen van de universiteit en moet over de goede gang van zaken waken voor en tijdens de rectorverkiezing. De Leuvense studenten hebben deze ochtend laten weten er niet meer aan deel te willen nemen. Dat meldt het studentenblad Veto en wordt bevestigd aan onze redactie.

Doorn in het oog is voorzitter van de verkiezingscommissie Herman Daems. Hij verklaarde afgelopen zaterdag dat de directeur-generaal van de rectorale diensten Jos Vaesen ‘geen onoorbare’ handelingen had gesteld naar aanleiding van een uitgelekte mail waarin de directeur-generaal opriep om ‘betrouwbare’ proffen in het buitenland zeker te doen stemmen.

De Studentenraad vindt het wel erg voorbarig dat Daems tot die conclusie is gekomen zonder overleg met de verkiezingscommissie.

Bovendien is de Studentenraad er niet zeker van dat alle klachten over de verkiezing wel tot bij de verkiezingscommissie geraakt zijn. Een klacht van vijf letterenstudenten wegens partijdigheid zou niet alle leden bereikt hebben.

Maar de druppel die de emmer deed overlopen was een mail van Daems gisteren met daarin bijgevoegd een afsluitende boodschap van rector Rik Torfs over zijn kandidatuur voor de rectorverkiezing. Uitdager Luc Sels weigerde een tekst in te sturen omdat die afsluitende mail verstuurd zou worden tijdens de sperperiode. Dat Daems daarop enkel de tekst van Torfs rondstuurde zonder akkoord van de verkiezingscommissie heeft veel kwaad bloed gezet.

Het vertrek van de Studentenraad is symbolisch en zou geen weerslag hebben op de eerste ronde van de verkiezing, die vandaag plaatsvindt. Rik Torfs en Luc Sels nemen het daarin tegen elkaar op.