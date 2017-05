Chelsea won met 3-0 van Middlesbrough en staat zo op een zucht van de titel in de Premier League. Na het verlies van Tottenham tegen West Ham profiteerden de Blues immers optimaal door zeven punten uit te lopen. Met nu nog drie wedstrijden te spelen, mag vrijdag bij winst op het veld van West Bromwich Albion de champagne ontkurkt worden. Een heel ander verhaal bij de bezoekers, die door deze nederlaag zeker zijn van degradatie...

Bij de thuisploeg stonden Eden Hazard en Thibaut Courtois gewoontegetrouw in de basis. Chelsea begon als een wervelwind met meteen een schot van Marcos Alonso tegen de lat. The Blues waren duidelijk de betere en in de 23e minuut brak Diego Costa (alweer) de ban met zijn twintigste van het seizoen: 1-0 op assist van Cesc Fabregas, die Kanté verving.

Tien minuten later maake Marcos Alonso er 2-0 van op aangeven van César Azpilicueta.

Na rust bevestigde Middlesbrough waarom het op de voorlaatste plaats staat en het nu al veroordeeld is tot degradatie naar de Championship, de Engelse tweede klasse. Nemanja Matic legde uiteindelijk de 3-0-eindcijfers vast na een tweede assist van Fabregas. Enkel doelman Brad Guzan zorgde ervoor dat de score niet hoger opliep. Aan de overkant kreeg Courtois nog de handen op elkaar toen hij in de 69e minuut moest uitpakken met zijn eerste save van de avond, goed voor zijn tweede clean sheet op rij... Hazard beleefde niet zijn beste avond maar mocht even later onder luid applaus gaan rusten.

De handen gingen nog eens op elkaar toen levende legende John Terry in het slot nog eens mocht invallen. Het werd zelfs nog een eerste titelfeestje waarbij coach Antonio Conté dankbaar het applaus van het publiek in ontvangst nam.

Door deze zege is Chelsea vrijdag bij winst op het veld van West Bromwich Albion zeker van zijn zesde landstitel. Middlesbrough zakt.