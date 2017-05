Yates zegt Witte Huis te hebben gewaarschuwd voor Flynn

De door president Donald Trump ontslagen waarnemende Amerikaanse minister van Justitie Sally Yates heeft maandag in het Congres getuigd dat zij het Witte Huis ervoor heeft gewaarschuwd dat (de naderhand ontslagen) nationale veiligheidadviseur Mike Flynn ‘gecompromitteerd’ zou zijn door de Russen. Dat was rechtstreeks op nieuwszender CNN te volgen.

Onder ede vertelde Yates aan de subcommissie voor Justitie in de Senaat het Witte Huis van Trump te hebben gezegd dat Flyn chantage door Moskou riskeerde, met name over zijn valse verklaringen met betrekking tot zijn gesprekken met de Russische ambassadeur in Washington.