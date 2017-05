Youri Tielemans heeft met Ebbenhouten Schoen al eerste trofee beet: “Ik ben fier op deze prijs”

De titel met Anderlecht is nog niet binnen maar Youri Tielemans heeft wel al zijn eerste, persoonlijke prijs van het seizoen beet. De 20-jarige middenvelder won de 26ste Ebbenhouten Schoen, hij volgt op de erelijst ploegmaat Sofiane Hanni op.

In het Birmingham Palace in Anderlecht werd Tielemans, een Belg met Congolese roots, bekroond als beste Afrikaanse speler van Afrikaanse origine uit de Jupiler Pro League. De middenvelder kreeg de trofee van de Ebbenhouten Schoen uit handen van oud-voetballer Paul Bonga Bonga (ex-Standard en Charleroi).

De zondag 20 geworden Tielemans bleef in de eindstand Landry Dimata (Bel/KV Oostende), uittredend winnaar Sofiane Hanni (Alg/Anderlecht), Henry Onyekuru (Nig/Eupen) en Mbaye Leye (Sen/Zulte Waregem), de winnaar van 2013, voor. Twee jaar geleden werd Tielemans al eens genomineerd voor de Ebbenhouten Schoen, maar toen ging de trofee naar de Congolese Charleroi-middenvelder Neeskens Kebano en werd de Brusselaar vierde.

Tiende speler van Anderlecht

Tielemans is bij Anderlecht aan een uitstekend seizoen bezig. De Brusselaars zijn goed op weg naar een 34e landstitel en het aandeel van Tielemans daarin was niet gering. Het jeugdproduct van paars-wit was dit seizoen (in alle competities samen) al goed voor 18 doelpunten en 15 assists. In november maakte de middenvelder in de vriendschappelijke interland tegen Nederland zijn debuut voor de Rode Duivels.

Vorig seizoen was de Ebbenhouten Schoen voor de Algerijn Sofiane Hanni, toen actief bij KV Mechelen. De naam van de Mbark Boussoufa komt het vaakst op de erelijst voor. De Marokkaan won de trofee drie keer, één keer met AA Gent (2006) en tweemaal met Anderlecht (2009 en 2010). Behalve Boussoufa zijn Daniel Amokachi en Vincent Kompany de enigen die de Ebbenhouten Schoen meer dan één keer wonnen. Tielemans is de tiende Anderlecht-laureaat.

De Ebbenhouten Schoen bekroont de beste voetballer van Afrikaanse origine uit de Belgische competitie. Het referendum werd in leven geroepen door de vzw African Culture Promotion en RTL-TVi. De jury bestaat onder andere uit de trainers uit de nationale afdelingen, leden van de Belgische sportredacties (geschreven en audiovisuele pers) en leden van een erejury, voorgezeten door voormalig Anderlecht-verdediger Georges Heylens.

“Ik kan nog niets aankondigen”

“Ik ben fier om deze prijs in ontvangst te nemen en zo mijn roots te kunnen tonen”, reageerde Tielemans, die ook zijn familie, vrienden, dochtertje van twee maanden en zijn concurrenten bedankte.

Over een mogelijke transfer wilde hij niets zeggen: “Ik kan nog niets aankondigen en focus me op het einde van het kampioenschap, daarna neem ik een beslissing. Nog drie matchen te gaan: ik hoop in schoonheid te kunnen eindigen.”

Uitslag:

1. Tielemans

2. Dimata

3. Hanni

4. Onyekuru

5. Leye

Erelijst:

1992: Daniel Amokachi (Nig/Club Brugge)

1993: Viktor Ikpeba (Nig/Club Luik)

1994: Daniel Amokachi (Nig/Club Brugge)

1995: Godwin Okpara (Nig/Aalst)

1996: Celestine Babayaro (Nig/RSC Anderlecht)

1997: Emile Mpenza (Bel/Moeskroen)

1998: Eric Addo (Gha/Club Brugge)

1999: Souleymane Oulare (Gui/RC Genk)

2000: Nzelo Lembi (DRC/Club Brugge)

2001: Ahmed ‘Mido’ Hossam (Egy/AA Gent)

2002: Beli Moumouni Dagano (BFa/RC Genk)

2003: Aruna Dindane (Ivo/RSC Anderlecht)

2004: Vincent Kompany (Bel/RSC Anderlecht)

2005: Vincent Kompany (Bel/RSC Anderlecht)

2006: Mbark Boussoufa (Mar/AA Gent)

2007: Mohammed Tchité (DRC/RSC Anderlecht)

2008: Marouane Fellaini (Bel/Standard)

2009: Mbark Boussoufa (Mar/RSC Anderlecht)

2010: Mbark Boussoufa (Mar/RSC Anderlecht)

2011: Romelu Lukaku (Bel/RSC Anderlecht)

2012: Dieumerci Mbokani (DRC/RSC Anderlecht)

2013: Mbaye Leye (Sen/Zulte Waregem)

2014: Michy Batshuayi (Bel/Standard)

2015: Neeskens Kebano (DRC/Charleroi)

2016: Sofiane Hanni (Alg/KV Mechelen)

2017: Youri Tielemans (Bel/RSC Anderlecht)