FIFA verdeelt dinsdag op jaarlijks congres 48 startplaatsen voor WK 2026

Op zijn jaarlijks congres in de Bahreinse hoofdstad Manama zal de Wereldvoetbalbond FIFA dinsdag de definitieve verdeling van de startbewijzen voor het WK voetbal van 2026 bekendmaken. Tijdens dat WK zullen voor het eerst 48 landen deelnemen, zestien meer dan in het huidige format.

Europa zal naar verwachting haar deelnemerstotaal (slechts) zien opgetrokken worden van dertien naar zestien landen. Afrika zou haar aantal zien stijgen naar 9 landen, terwijl Azië op 8 deelnemers komt. Noord- en Midden-Amerika en Zuid-Amerika komen beiden op zes deelnemende landen en Oceanië ziet zich verzekerd van één vastliggend ticket.

Hiermee zijn 46 tickets verdeeld. De overige twee deelnemende landen zouden bepaald worden aan de hand van een play-off-toernooi (zonder Europese landen). Die play-offs zouden doorgaan in het gastland van het WK en kunnen ter vervanging dienen van de huidige Confederations Cup. De Verenigde Staten, Mexico en Canada willen dat fors uitgebreide WK met 48 deelnemers gezamenlijk organiseren.

Op het congres zullen ook de financiën van de Wereldvoetbalbond doorgelicht worden. Voorzitter Gianni Infantino verklaarde maandag al dat de begroting van de FIFA “extreem solide” is. Nochtans leed de Wereldvoetbalbond afgelopen jaar een verlies van 347 miljoen euro. “In tegenstelling tot wat beweerd wordt, is de financiële toestand van de FIFA uitstekend”, aldus Infantino. “We hebben inderdaad veel verlies geleden afgelopen jaar, maar ons businessmodel laat dat toe. We lijden drie jaar verlies, maar maken dat goed in het jaar van het WK.”

Voorafgaand aan het congres kozen de Aziatische voetballanden haar vier vertegenwoordigers in het FIFA-bestuur. De Chinees Zhang Jian, de Zuid-Koreaan Chung Mong-gyu en Mariano Araneta junior uit de Filipijnen werden unaniem gekozen, maar bij de verkiezing van de ene vrouwelijke kandidaat moest er alsnog gestemd worden. Mahfuza Akhter Kiron uit Bangladesh kreeg uiteindelijk verrassend de voorkeur op de Australische Moya Dodd, die de afgelopen jaren in het hoofdbestuur van de mondiale bond zat en zich profileerde als een voorvechtster van vrouwenvoetbal.

.Verwachte verdeling:

Afrika: van 5 naar 9

Azië: van 4,5 naar 8

Europa: van 13 naar 16

Noord- en Midden-Amerika: van 3,5 naar 6

Oceanië: van 0,5 naar 1

Zuid-Amerika: van 4,5 naar 6

Gastland: 1 (zal afgetrokken worden van quotum van desbetreffend continent)