Griekse bond verwerpt beroep PAOK, Olympiakos eindelijk zeker van titel

De Griekse voetbalbond heeft maandag het beroep van PAOK Saloniki verworpen tegen de boete van 150.000 euro en vier thuiswedstrijden met gesloten deuren die de bond eerder had opgelegd aan Olympiakos wegens supportersgeweld in de halve finale van de Griekse Beker tegen AEK Athene. Olympiakos is daardoor helemaal zeker van de titel.

PAOK, de nummer twee in de Griekse competitie, had liever een puntenaftrek van zes punten gezien voor Olympiakos, waardoor de titel in extremis voor de groene tafel toch nog naar Saloniki zou gaan, mede omdat PAOK een beter doelsaldo heeft. De Beroepscommissie had daar geen oren naar en verminderde daarentegen de sanctie nog. Olympiakos moet nu nog slechts 95.000 euro boete betalen en komt weg met slechts één wedstrijd achter gesloten deuren.